Les alertes mòbils de Protecció Civil només van arribar a la meitat de la població

Protecció Civil ha enviat aquest dimecres les alertes mòbils a les vegueries del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès sense cap incidència, però l’índex de recepció ha estat inferior que a Lleida. Aquesta és la valoració que ha fet la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, de la segona de les quatre proves que es realitzaran a Catalunya per donar a conèixer el sistema d’emergències. Segons les dades recollides per l’enquesta, un 50% de la població sí que hauria rebut el missatge, tot i que es tracta de dades provisionals. Cassany ha anunciat que enviaran l’informe a l’Estat, perquè analitzi què ha passat amb aquells mòbils que no han rebut el missatge.

Els responsables de Protecció Civil asseguren desconèixer per què l’alerta no ha arribat al 100% de la població, però han defensat que “el missatge s’envia a les antenes i que son aquestes les que tenen la missió d’enviar l’avís a tots els mòbils”. Segons la directora Marta Cassany, l’informe final de les quatre proves servirà per comprovar si els usuaris de totes les operadores telefòniques reben els missatges o si hi ha alguna situació que es pot millorar.



Les mancances que es detectin i les corresponents propostes de millora es traslladaran a l’Estat, per tal que es pugui dur a terme l’ajustament que calgui i garantir que els missatges arribin als destinataris.

Dades orientatives i provisionals

De moment, aquest dimecres, i segons les prop de dues mil respostes recollides per l’enquesta, un 49,61% han assegurat haver rebut l’avís, mentre que un 50,39% han manifestat no haver-ho rebut. Unes dades que podrien variar durant el dia d’avui, ja que el qüestionari ha estat operatiu fins aquest dijous a les nou del matí. En qualsevol cas, les dades son orientatives, ja que el sistema només recull les respostes de l’enquesta i, per tant, es desconeix el nombre total de ciutadans que han rebut el missatge.

Les últimes proves del sistema d’alertes seran el pròxim 27 d’abril a les comarques de Girona i de la Catalunya Central, mentre que a les comarques de Barcelona es realitzarà el 31 de maig.