Les activitats de lleure jove de La Pobla tanquen amb una alta participació

Amb la voluntat d’oferir propostes de lleure per a infants i joves un cop finalitzat el curs i per a col·laborar amb la conciliació familiar, al llarg de les darreres setmanes l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha desenvolupat diverses activitats de caràcter lúdic i formatiu. Des del consistori es valora molt positivament la resposta aconseguida, ja que, en el seu conjunt, s’ha registrat un molt alt nivell de participació.

Els casals

Entre les activitats més destacades un any més es troben els casals. Aquests es dividien en tres propostes diferenciades per tal d’adaptar-se als diferents trams d’edat. Així, s’ha ofert Juga a l’estiu (de 3 a 12 anys), Canya a l’estiu (de 12 a 16 anys) i el Casalet d’estiu (de 0 a 2 anys). En total hi han pres part un total de 130 infants i joves que han pogut gaudir amb tota classe d’activitats de lleure, experimentació o descoberta de l’entorn més proper. Els més grans han tingut també la possibilitat de prendre part d’un camp de treball dedicat al manteniment de les fonts de Can Solà.

El Cau Jove

Per la seva banda, el Cau Jove ha ofert tot un programa propi d’activitats al llarg del juliol en què sota el nom “Activa’t al cau”, s’han dut a terme una desena de propostes de tota mena amb tallers com els de còctels saludables o el de creació d’arracades i anells; activitats esportives de tenis taula, bàdminton i futbol i una programació d’oci nocturn que ha inclòs des de la piscina a la fresca a una vetllada al castell passant per una projecció de cinema i una festa de benvinguda a les vacances. En total es calcula que cadascuna d’aquestes activitats ha comptat amb entre 20 i 30 participants.