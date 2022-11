L’equip de pediatria del CAP Igualada Nord ofereix un taller sobre porteig de nadons

El CAP Igualada Nord ofereix un taller sobre porteig de nadons, un sistema de transport de bebès que permet mantenir el contacte físic i afectiu amb el nadó. El taller anirà a càrrec de les infermeres de pediatria del CAP Igualada Nord, Laia Marsal i Maite Raga, amb la col·laboració de Constanza Cuellas de l’establiment la Lloca Maternitat i Criança. Tindrà lloc el dilluns dia 7 de novembre al Centre Cívic Nord d’Igualada a les 18h.

El taller és gratuït però té les places limitades, per això cal fer la inscripció a través del telèfon 93 804 90 52 o bé de la web https://centrecivicnord.miram.cloud/. Aquesta activitat servirà per orientar a les famílies sobre els diferents mètodes de porteig i les recomanacions per portejar de manera segura, respectant la postura ergonòmica del nadó i del portador.

El CAP Igualada Nord va impulsar el passat mes de maig un espai comunitari d’educació per a les famílies, on mensualment ofereix tallers i xerrades amb l’objectiu d’empoderar els pares i mares en la criança dels fills. Les famílies poden transmetre a l’equip de pediatria del CAP els seus interessos i suggeriments per a properes activitats a través del Facebook o Twitter @CAPNordIgd.