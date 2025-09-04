L’entrenador de l’IHC Marc Muntané fitxa per l’equip de Marc Castells a la Diputació

L’entrenador del primer equip de l’Igualada Hoquei Club, Marc Muntané, s’ha incorporat a l’equip de Junts per Igualada com a personal eventual de Nivell 3, segons que ha sabut La Veu de l’Anoia “aportant una sòlida trajectòria professional i esportiva”. Muntané és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i diplomat en Ciències Empresarials i Management. Ha desenvolupat la seva carrera en empreses privades ocupant càrrecs de responsabilitat com a Director Digital i Director de Màrqueting, liderant projectes estratègics i de transformació.
Paral·lelament, ocupa un lloc destacat al món de l’esport com a entrenador de l’Oklliga de l’Igualada Hoquei Club, una responsabilitat que compaginarà amb la seva nova tasca. “En ambdós àmbits destaca per aplicar valors com el treball en equip, l’esforç i la competitivitat, que també formen part del seu estil professional”.
Muntané passarà de manera immediata a reforçar l’Àrea de Territori i d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona “amb l’objectiu d’impulsar accions de millora dels equipaments públics i dels espais urbans i de gestió del patrimoni arquitectònic, en especial a la comarca de l’Anoia”.
