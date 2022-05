L’entorn de l’escola també educa!

L’escola educa. L’escola és l’espai on els infants viuen amb passió el procés d’aprenentatge, on compartir amb la resta d’infants, on conèixer la comunitat on viuen i on treballar en equip. L’escola és un espai i l’espai educa. Fa anys que les mestres dediquen una part de la seva feina ingent, apassionada i vocacional a pensar com podem fer que els espais siguin inclusius, diversos i que ajudin a incentivar els propis interessos dels infants. Ho viuen les mestres i els mestres i també els pares i les mares que es desviuen, des de les associacions de famílies, per fer dels patis de les llars d’infants, escoles i instituts on van els seus infants i joves uns espais agradables on aprendre. Les associacions de famílies fan una feina imprescindibles per preparar l’espai de l’hort, redactar paperassa per trobar finançament per les construccions i buscar jocs inclusius. Malgrat l’esforç de la docència i les famílies, l’entorn dels centres educatius d’Igualada no és el que voldríem.

Les llars d’infants la Rosella i l’Espígol, les escoles Dolors Martí, Mowgli o Gabriel Castellà, els instituts Pere Vives, Milà i Fontanals i Badia i Margarit, estan envoltats per carrers que no són segurs. I podria posar tants altres exemples. Els passos de vianants i les voreres per on circulen a peu o en bicicleta els infants i joves quan van i tornen de l’escola no són camins segurs. Igualada té un problema. El govern Castells porta molts anys promovent la mobilitat en cotxe: ves amb cotxe per tot i arreu! No tenim una ciutat pensada per moure’s a peu, en bicicleta i en transport públic. No hi ha carrils bici per anar fins als centres educatius -i ho saben, millor que ningú, els usuaris del bicibús-, les voreres en alguns carrers són massa estretes i no hi ha connexió amb transport públic des d’alguns barris. I els mals hàbits dels cotxes són molt habituals: no es respecten voreres, ni passos zebra, ni semàfors.

Volem que els infants visquin, l’anada i tornada de l’escola, com un camí segur per compartir amb les amistats i les famílies. I volem, sobretot, que hi hagi espais de joc a l’entorn dels centres educatius.

Però a moltes escoles d’Igualada això no és així. No hi ha un espai de joc a l’entorn de l’Ateneu Igualadí perquè l’Ajuntament no ha vianalitzat el carrer Sant Pau. Aneu-hi a les 5 de la tarda qualsevol dia i veureu. No s’entén. No hi ha tampoc jocs infantils a l’entorn de l’escola Emili Vallès.

Durant mesos, l’associació de famílies d’alumnes ha picat pedra perquè hi hagi dos bancs. Els jocs infantils encara els esperen. Millorar l’entorn de les escoles costa déu-i-ajuda perquè el govern Castells té altres prioritats. Si revisem tots els centres educatius, són ben pocs els que tenen espais de jocs dignes a l’entorn de l’escola. L’única excepció: l’escola Garcia Fossas. I què passa quan tens espais de joc a l’entorn de les escoles? Que és una manera, com tantes altres, de crear comunitat educativa. Ho saben bé les mares i pares del Garcia Fossas quan gaudeixen dels músics del parc.

No és possible tenir un parc enorme a costat de cada centre educatiu? Segurament no. Però hem de treballar perquè tinguem camins segurs i perquè l’entorn de les escoles la prioritat sigui educar i no posar-hi aparcaments. És molt simptomàtic, i preocupant, que davant de la darrera escola construïda, el Dolors Martí, s’hi posés un aparcament. Per què serveixen les escoles: per aparcar infants o fer-los créixer? Si hem vingut a educar-los, hem de fer que el seu entorn també eduqui. I, en aquest sentit, hem fet propostes: vianalitzar carrers, millorar els passos zebra, crear carrils bici… i en seguirem fent. De la ronda de reunions amb les associacions de famílies d’alumnes en va quedar una cosa clara: la mobilitat fins a les escoles i el seu entorn els preocupen. Ho saben les famílies i ho saben les mestres. El projecte educatiu no comença a les portes de l’escola, és arreu: a casa, als extraescolars i a l’entorn. Treballarem per fer possible que les escoles, i el seu entorn, siguin espais segurs i que ajudin a construir, teixir i enfortir la comunitat educativa.