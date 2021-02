L’entorn com a nivell neurològic més conscient

L’entorn pot influir molt en els teus resultats i objectius, també a la salut. Pot ser potenciador o limitant. També ho podem denominar impulsador o, pel contrari, tòxic. Quin és el teu cas?

Quan prenem decisions per donar-nos l’oportunitat de créixer passa una cosa important: ens descobrim paulatinament i ens empoderem. A mida que ens anem alliberant d’aquestes limitacions i emprenem el camí cap a nosaltres mateixos, s’activa l’autoconeixement i la motivació per anar més enllà. És com un llibre en Braille, que a l’experimentar comencem a desxifrar què diu l’escriptura i a més, som capaços d’escriure molt més a mida que ens anem descobrint. Comença el ressorgir d’una persona nova, aquella que encara no coneixíem. Una versió realment millorada que moltes vegades ens sorprenem per les capacitats adormides que teníem i estàvem desaprofitant. Són anomenades també fortaleses i talents.

Si poguessis parlar amb el teu “JO” de fa 10 anys, què li diries? Ets conscient què les decisions què prenies llavors t’estaven portant cap a on estàs aquí i ara? Doncs projecta’t 3 anys endavant, que vols per a tu?

“La resiliència ens empodera”.

La prova-error-dubte, també ens porta més enllà. Ens apropa cada vegada més cap a la seguretat i la confiança en nosaltres mateixos.

També cal parlar del factor por. En excés paralitza i per agradar als altres o pel “què diran” moltes vegades ens quedem on estàvem. Et sona?

Quan busques l’aprovació externa però propera, preguntes: A tu què et sembla tal o qual cosa? Tu què penses sobre això que vull fer? I, segons la resposta actuem. Superar aquesta barrera i enfrontar-nos a aquests temors ens capacita, ens habilita i ens catapulta cap a una llibertat interna: l’elecció i el desenvolupament del nostre Jo intern. Seguidament ens ofereix Seguretat i Fortalesa, a més de coratge i valentia. És aquí quan ens adonem que som capaços de fer i crear tot allò que desitgem. Això és autolideratge. Aquests són passos cap a la recuperació de la nostra autoritat com a ésser.

La inèrcia com a força motora: “L’acció del primer pas i deixar-nos caure cap al segon, ens condueix cap a la realització”.

Pots decidir i discernir cap a quina direcció vols anar (gran poder aquest, desconegut per molts), cap a tu o cap a quin lloc? Posar el focus fora, en d’altres, moltes vegades ens cega com l’arbre que no ens deixa veure el bosc. Una vegada que veus el bosc descobreixes una infinitat de possibilitats i oportunitats que et fan créixer i desenvolupar-te cap al camí intern: l’autoconeixement. Pas indiscutible cap a un millor autoconcepte i per tant, una bona autoestima o millor encara, un EGO saludable.

“Enfrontar-te als teus propis dimonis és la més gran de les valenties i, com a resultat, el més gran dels premis: Tu!”.

Quantes vegades hem escoltat allò de “sigues tu mateix”? Precisament es tracta d’això, ser allò que som sense por a expressar-ho fora. Empoderar-te aporta seguretat, autoestima, confiança, realització, il·lusió, entusiasme, motivació, equilibri i un sense fi d’energies impulsadores. I així, les podem utilitzar per seguir caminant cap a la incertesa que la vida ens serveix en safata de plata…

La influència de l’entorn queda clar que afecta als resultats. Si l’emoció en aquest context ressona negativa et pot atrapar. Si ressona alt, llavors allibera i amplifica.

En conclusió, si la resposta a la primera pregunta de l’inici és: “et potencia”, doncs ets afortunat, AGRAEIX. Posa consciència en allò i retroalimenta l’energia rebuda com a suport, reconeixement, valor, confiança i seguretat cap a tu i els altres.

Com pots veure hi ha entorns que semblen que et posin una bola de ferro lligada al turmell i altres exerceixen com a trampolins.

Una vegada més està en tu mateix la decisió…

T’identifiques amb un entorn tòxic?

T’has vist reflectit en aquesta història o coneixes a algú a qui li estigui passant?

Penses que en el teu àmbit laboral faria falta un canvi?

Tenir un entorn saludable fa de base cap a una salut equilibrada, proactivitat, creativitat i un rendiment eficaç i eficient en els entorns personals i professionals.