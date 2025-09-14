“L’encís de l’Àrtic”, una esplèndida mostra fotogràfica d’Andreu Noguero i M. Victòria Planas

El passat divendres, 5 de setembre, a la incomparable Sala d’Exposicions del Mont Àgora, de Sta. Margarida de Montbui, amb la presència de l’alcalde Jesús Miguel “Schummi” Juárez; la regidora de cultura, Sara Bergantiño; el president de la Federació Catalana de Fotografia, Jordi Argila; i el vicepresident de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, Robert Domínguez, va ser inaugurada una excepcional exposició fotogràfica, obra d’Andreu Noguero i M. Victòria Planas, amb el suggeridor i captivador reclam, “L´encís de l´Àrtic”; una esplèndida mostra que compta amb el suport de l’Ajuntament de l’esmentat municipi, el Mont Àgora, la Confederación Española de Fotografia, la Federació Catalana de Fotografia i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
Això és, de la mà del seus autors, Andreu Noguero i M. Victòria Planas -uns insignes fotògrafs- una notable concurrència de públic, especialment d’incondicionals de la fotografia, van poder participar d’una encomiable invitació a descobrir fantàstiques seqüències d’uns insòlits i formidables paratges, capturats per la mirada atenta d’aquest magnífic tàndem d’artistes i viatgers.
Efectivament, la mostra, pas a pas, ens posiciona davant de Les Illes Lofoten, una destinació emplaçada per sobre del Cercle Polar Àrtic, Reine, Nusfjord, Hamnøy, Rambergstranda, àdhuc el poblat de Å; regalant-nos un meravellós itinerari fotogràfic d’estampes inesborrables; indrets on una resplendent lluminositat juga un paper preponderant a l’hora d’apropiar-se d’unes perspectives paisatgístiques vestides d’uns blancs radiants que, a voltes, per l’efecte del vent esborren qualsevol horitzó. De la mateixa manera que les llums crepusculars enlluernen la mirada amb unes inimaginables gradacions de verds, blaus, taronges i morats, tot un ingrés a la peregrina i extraordinària atmosfera de les aurores boreals. Certament, ultrapassa qualsevol experiència viatgera, l’encert i la precisió òptica de saber capturar l’extravagància de les Llums del Nord.
Perquè, en paraules dels mateixos autors: En una època en què les alteracions del clima contribueixen a una modificació de les estacions; curiosament, en aquest arxipèlag noruec, als nostres dies, encara és possible de viure la plenitud d’uns hiverns quasi hipnòtics, en especial a mercès d’una temperatura amable pels efectes del Corrent del Golf. Definitivament, uns impressionants paisatges que, com si d’un imant es tractés, obliguen a infinites parades fotogràfiques, una darrera l’altra, susceptibles d’il·lustrar un fenomenal itinerari d’imatges que esdevenen una veritable obra d’art.
Andreu Noguero Cazorla (Sitges, 1957) es defineix, de sempre, com a un apassionat de la fotografia; competència artística que ha convertit en una forma de vida d’ençà la seva formació a l’Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú i també a nivell autodidacta, una casuística que li ha permès d’endinsar-se per una pluralitat de tècniques i mostrar la imatge fotogràfica, més enllà de l’expressió estètica, com a segell dels seus valors personals.
El seu lliurament a la fotografia el reconeix en un complet activisme fotogràfic i associatiu (Agrupació Fotografica del Grup d’Estudis Sitgetans, d’on n’és president des del 2004), al costat d’algunes publicacions historiogràfiques i de l’exercici de mestre formador, ha participat en incomptables concursos, exposicions individuals i col·lectives per arreu, que l’han fet mereixedor de reconeixements de la talla del Premi Nacional al millor Fotògraf de Natura, per la Confederación Española de Fotografia, l´any 2023.
M. Victòria Planas Salvador (Sitges, 1958) és una declarada afeccionada a l’univers fotogràfic des de la seva adolescència, tot conformant una sòlida professionalització autodidacta, amb una incessant inquietud a accedir i fer-se seus qualsevol dels àmbits tècnics i temàtics de la fotografia. Tanmateix, des del 2010, en descobrir la fotografia digital, ha escalat en aquest estadi un nivell competitiu inigualable.
Sòcia de l’Agrupació Fotografica del Grup d’Estudis Sitgetans, des del 2004, una de les seves fites és promoure l’art de la fotografia en totes les esferes públiques de l’entitat, servint-se del seu convalidat mestratge.
Avui, amb moltes les exposicions individuals i col·lectives, nacionals i internacionals, ha estat receptora d’una important quantitat de premis; d’entre els quals el Premi Catalunya de Fotografia 2014, i la candidatura al Premio Nacional de Fotografia 2016.