L’Encambra’t obre inscripcions per a la quarta edició

Del dia 29 d’agost al 4 de setembre, Igualada viurà la quarta edició del Festival Encambra’t, un curs i un festival que pretén fer arribar a tota la població, i sobretot als joves, la música de cambra. El festival aprofita per donar a conèixer espais emblemàtics, no només de la ciutat d’Igualada, sinó també dels pobles de la comarca. Ja s’han obert les inscripcions perquè els joves nascuts entre el 1999 i el 2008 puguin gaudir d’una formació intensiva que impartiran professors d’alt nivell com Pedro Rodríguez (violí), Luís Peña (violí), David Andújar (viola) o Òscar Alabau (violoncel).