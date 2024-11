L’emigració al barri de Fàtima i l’expedició igualadina en moto al Kilimanjaro, als Premis Zoom

Els Premis Zoom de la Televisió i les Plataformes Digitals, que se celebraran del 23 al 25 de novembre a Igualada, continua apostant per la formació i el descobriment del talent amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies que dura el certamen. Les produccions locals també tindran el seu espai amb la secció Zoom Km0, que enguany compta amb dues projeccions de collita local, que es podran veure a l’Ateneu Cinema entre el dijous 21 i divendres 22 de novembre de forma gratuïta.



El certamen arrencarà amb la projecció del documental Maletes de cartró, guanyador del Premi IgualART 23-24. Aquest documental, dirigit per Jose M. Ferulli i amb música de Sofi Kuba i el Quartet Altimira, ens apropa a l’impacte del procés migratori a Igualada i la Conca d’Òdena durant els anys 50 i 60, especialment al barri de Fàtima que va ser l’epicentre d’aquest canvi social. Amb una durada de 40 minuts, el documental ofereix una perspectiva íntima i històrica d’una època que va transformar la ciutat. Es podrà veure el dijous 21 de novembre a les 21:30h.

El divendres 22 de novembre a les 20.30h es projectarà D’Igualada al Kilimanjaro. 40.000 km d’aventura sobre rodes, un documental d’aventures de Pep Bou i Joan Mollà, narrat pel periodista radiofònic Joan Armengol. L’obra recull l’expedició de set igualadins que l’octubre de 1974 van coronar el Kilimanjaro, amb l’igualadí Santi Godó al capdavant d’un repte que incloïa assolir el cim amb una motocicleta. Aquesta aventura, que va durar sis mesos, va marcar un rècord mundial d’alçada amb moto, convertint-se en un viatge de superació i camaraderia que va portar els participants a desafiar els límits de l’època.

Les entrades per veure aquestes tres projeccions seran gratuïtes però cal reserva prèvia, que es pot fer a través de la pàgina web del Zoom, de tiquetsigualada.cat o del Cinema Ateneu.



Les Zoom Class porten a Igualada Conde&Fonde i Nudes de 3Cat, i OP Fest de La Xarxa

Els Premis Zoom ja han obert la convocatòria d’inscripcions per les Zoom Class de la seva 22a edició. Les Zoom Class recullen les experiències de producció d’alguns dels continguts que participen en la Secció Oficial del Zoom. Són activitats adreçades a universitats, escoles i centres d’estudis d’audiovisuals i professionals del sector.

La Zoom Class d’aquest any ofereix un programa variat que convida els participants a submergir-se en el món audiovisual. Les sessions s’iniciaran el dijous 21 de novembre amb Conde&Fonde, de 3Cat, un espai que explora la relació amb els animals i el paper dels rèptils i amfibis als ecosistemes, de la mà dels protagonistes i la productora Eugènia Giné.

El divendres 22 de novembre, la Zoom Class continuarà amb una sessió sobre la sèrie Nudes, de 3Cat, on els participants coneixeran de prop el procés de guionatge i podran experimentar com es creen les històries televisives. Finalment, l’OP Fest, de La Xarxa, amb el grup Duo d’Igualada, tancarà les activitats amb una masterclass sobre la producció musical en català, mostrant la diversitat musical que ofereix aquest festival.

Enguany, com a novetat, el Zoom ha creat un jurat jove format per estudiants d’instituts d’Igualada, que tindrà la responsabilitat de seleccionar el guanyador del Premi Showcase de Short Forms, coorganitzat amb Serializados Fest. Aquest premi inclou per primera vegada tant pilots com sèries completes de format curt, oferint una plataforma a nous creadors. Els seleccionats que opten a aquest premi són: Paneroles, de Barbara Alca (EVA-3cat); Trabajos invisibles de Santa Penya; A moza que abortou e o contou, de Eire Cid i Rosalía Quiroga; i TAWA Take Over, de TAWA. El guanyador, triat pel jurat jove, serà anunciat durant la gala dels Premis Zoom.

Les tres Zoom Class tindran lloc al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada i per participar-hi cal fer una inscripció prèvia. Les inscripcions ja són obertes i es poden fer a través de la pàgina web del Zoom, de tiquetsigualada.cat o del Cinema Ateneu.