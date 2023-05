L’editorial: Votar, sempre votar

Més de noranta-dos mil anoiencs tenen diumenge una cita amb les urnes. En aquesta ocasió, per escollir els representants polítics més pròxims. Les eleccions municipals són sempre motiu de debat i conversa a tots els pobles i ciutats. Es tracta de gent que coneixem, que ha decidit fer un pas endavant i proposar-nos les seves estratègies i accions per fer dels nostres municipis un espai millor on viure i poder gaudir d’oportunitats. En un moment com el que travessem, amb un descrèdit de la política que arrosseguem des de fa més d’una dècada, cal reconèixer el mèrit dels que es presenten a les candidatures, sigui quina sigui la seva ideologia, mentre sigui d’absolut respecte per la democràcia. Al mateix temps, tenim al damunt l’amenaça de corrents polítics que recorden temps foscos en els quals la nostra llengua, costums i cultures eren perseguides, i els drets més bàsics completament aniquilats. És cosa nostra, de tots, aconseguir que no s’imposin.

Cal votar. Cal fer-ho per molt cansats que estem dels discursos polítics. Encara que cap dels candidats ens convenci amb els seus arguments. El gest de votar és un exercici que va costar molt d’aconseguir, i que, no endebades, és l’únic que farà possible el canvi allí on es necessiti. La millor forma de demostrar la manca d’esma o el cansament per la política actual, si és que això és el que ens anima a no visitar el col·legi electoral, és el vot en blanc. L’abstenció és sempre el pitjor enemic de la democràcia, i el millor aliat dels que manen. No els hi donem aquest gust.

Diumenge, els anoiencs hem de tornar a demostrar, com sempre hem fet en unes eleccions municipals, el nostre compromís amb els ajuntaments. Amb la papereta que dipositem a les urnes, podrem garantir uns ajuntaments que siguin veritablement els representants del poble.

Diumenge, donem-li una oportunitat més a la democràcia!