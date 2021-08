L’editorial: Vacuna’t

Fa pocs dies, podíem llegir a les xarxes socials com una bona colla de persones apuntades per vacunar-se a L’Escorxador d’Igualada no havien acudit a la cita, sense avisar ni donar cap explicació, amb el risc conseqüent que algunes dosi s’acabessin perdent. Una irresponsabilitat que no ens podem permetre com a societat, en els temps que corren. Ens arriben notícies que la vacunació s’està alentint com més joves són els candidats. Fa pocs dies hi havia al país 200.000 cites sense adjudicar perquè ningú no les ha demanades. És evident que tenim un problema.

Ara, Salut ha habilitat els punts de vacunació a les tardes per poder anar-hi sense cita prèvia. No hi ha excusa. La intenció es poder arribar a l’inici de setembre, amb el començament del curs acadèmic i de la tornada a la feina, amb la immunització molt avançada. Està a les nostres mans, sobretot a la de la població que està oblidant la primera i la segona dosi. Podrem acostar-nos a una vida més normal en què el virus circuli tan poc com sigui possible, en què els alumnes no s’hagin de confinar per brots. Parlem de tot l’ensenyament, també la universitat, que ha de tornar a ser presencial, expliquen des de Salut Pública. Per facilitar-ho encara méd, Salut permetrà que qui estigui de vacances en un altre lloc que no sigui la població on es va posar la primera dosi es pugui posar la segona al punt de vacunació que li quedi més a prop. Més assequible, impossible. Serà suficient?

Cal fer front a la variant Delta que ha provocat una cinquena onada que ningú no esperava, i és de vital importància arribar a la immunitat de grup, ara fixada en un 90% de vacunació. Quan més aviat, millor.

En molts països d’Europa ja només es pot accedir a restaurants, espectacles o espais d’oci nocturns si es pot demostrar la pauta completa de vacunació. L’entrebanc legal que això no es podia permetre a qui encara no l’havien avisat per vacunar-se, perquè així no tenia tothom els mateixos drets, ja no valdrà a partir de setembre, perquè tothom haurà tingut l’oportunitat de punxar-se… Qui és faci l’orni, serà l’últim de la cua. Ja no valdran més excuses. Vacuna’t ja!