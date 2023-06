L’editorial: Una presa de pèl

Aquesta setmana, la Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat un interessant estudi propi sobre els projectes que considera prioritaris per al país tenint com a escenari futur l’any 2030, i amb l’objectiu, tots ells, de contribuir a mitigar el dèficit en infraestructures.

En total, n’ha tingut en compte una vintena, un dels quals té a veure explícitament amb l’Anoia. Però, dissortadament, ha esdevingut una sorpresa conèixer de quin es tracta.

En concret, des de la històrica institució cameral, resulta el més destacable per al nostre territori “l’increment i millora de la capacitat de les línies d’FGC Igualada i Manresa, per reduir el temps de viatge i com a conseqüència afavorir l’oferta i l’agilitat de la línia”. La Cambra apunta en altres projectes al desdoblament de la carretera Abrera-Manresa, terminals logístiques de trens de mercaderies al Penedès, una nova línia “de mercaderies” per l’interior de Tarragona, l’acabament de la B-40 (però pel Vallès, no per Masquefa i St. Esteve Sesrovires), la millora de la xarxa ferroviària a l’Àrea Metropolitana i algunes aportacions més, totes encaminades sobretot a garantir una millor infraestructura per ajudar al motor econòmic de les comarques.

És una veritable decepció que, a aquestes altures, quan alcaldes i institucions d’Igualada i l’Anoia fa temps que batallen, allí on es pot, perquè es faci el nou traçat de l’autovia A-2, la nova rotonda de connexió amb l’Eix Diagonal, i, sobretot, l’anomenat “tren gran”, la Cambra de Comerç situï com una “prioritat” fixar els ulls en una infraestructura obsoleta amb una dubtosa capacitat per al futur econòmic d’Igualada i comarca com és la línia dels FGC.

Que el “carrilet” fos més àgil i ràpid fa dècades que es demana, però aconseguir-ho requereix un canvi de traçat i una inversió tan descomunal que la Generalitat sempre s’ha fet enrere, pensant que una millor solució -i lògica- és la construcció d’una nova línia entre Barcelona i Lleida, també de mercaderies, amb ample internacional, que espongi l’àrea metropolitana i beneficiï el trànsit cap a l’oest del país i de l’Estat.

Tota la resta és no entendre res.