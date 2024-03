L’Editorial: Religió i devoció

"La religió ha tingut un paper important en la conformació d'identitats culturals, valors morals i estructures socials al llarg de la història."

Entrem en uns dies festius en els quals la religió pren gran part del protagonisme “oficial”, si bé és cert que els hàbits han canviat força amb el pas dels anys i la majoria de la població espera la Setmana Santa per fer, si pot, unes bones i merescudes vacances. Tot i això, en el cas d’Igualada, especialment, aquests dies d’intensa devoció religiosa tenen en la històrica Festa del Sant Crist un clar exponent i, també, les processons del barri de Fàtima, cada any més nombroses i participades.

Els Priors del Sant Crist han decidit aquest any reformar una mica la festa, començant per un dels seus símbols més importants: la peculiar processó de dimarts, que darrerament ha vist minvar la seva participació de forma important. El recorregut canvia i evita el pas per les vies més conegudes de la ciutat, per entomar únicament els carrers del nucli antic a l’entorn de la basílica Santa Maria. Certament, els canvis venen motivats pels nous temps. Trobar la fórmula de mantenir-se adaptant-se als nous costums i necessitats és la clau de l’èxit.

No és un problema de la nostra preuada festa, ni tampoc exclusiu d’Igualada o de Catalunya. A moltes parts del món, el secularisme està en augment, cosa que significa que les persones estan optant per viure les seves vides sense referència a consideracions religioses. Això pot ser degut a una major educació, urbanització, i canvis en la cultura i els valors socials. S’observa que les generacions més joves mostren menys interès en la religió que les generacions més grans. La influència de la cultura popular, l’educació secular i l’accés a informació diversa a través d’internet hi poden tenir molt a veure. Avui, diferents perspectives i filosofies de vida desafien les creences religioses.

La religió ha tingut un paper important en la conformació d’identitats culturals, valors morals i estructures socials al llarg de la història i, en certa manera, també ha marcat el caràcter i forma de ser i de viure a moltes generacions. Respectem-les i celebrem la seva voluntat d’adaptar-se als nous costums, mantenint viu el seu esperit original.