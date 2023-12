L’Editorial: Posar llum

Publicitat

Estem en mig d’un pont de grans proporcions. Uns el gaudeixen com a vacances prèvies al Nadal. Altres semblen patir-lo perquè darrerament els ha agafat una dèria en defensa de la Constitució que veuen amenaçada des que s’han tancat pactes diversos per investir el President del Govern. Moltes manifestacions, cridòria, queixes, desqualificacions, sentint-se humiliats per les negociacions i verificadors que es fan en diversos indrets. I a la nostra ciutat s’ajunta amb l’Advent, que parla de la preparació de Nadal, obrint una finestra en el teixit de la ciutat i en la plaça tèxtil per excel·lència de Cal Font, on hi ha tantes referències a aquest sector.

En aquesta cerca per donar sentit a aquestes festes s’ha de posar llum en la gent i no només en els carrers. Massa gent s’ho passa malament, tenallada per dificultats econòmiques de crisis soterrades que es van allargant en el temps i sembren la desesperança en tantes llars. Les institucions socials Càritas, Creu Roja i Bancs dels Aliments fan el que poden per pal·liar tanta angoixa, però la inflació i la situació internacional, amb guerres actives ben a prop de les nostres terres, no ajuden gens a calmar els esperits.

Estem en temps de confrontació permanent, on ja no s’enraona, sinó que es volen imposar les pròpies idees, si cal per la força, cridant més que els altres i utilitzant recursos que uns pocs tenen a mà. Costa acceptar el pensament divers i es criminalitzen els adversaris titllant-los d’enemics. Es parla de valors, però cada vegada es queda en paraules buides que es fan servir per justificar posicions personals sense cap altra defensa.

Massa gent ha perdut la confiança en les estructures amb què s’ha dotat la societat per administrar-se i es fa cada dia més gran la brama que el poder donat als dirigents es fa servir més per al seu profit personal, que per al servei a la comunitat a la qual representa. Nosaltres però, volem creure que continuen havent-hi valors que val la pena defensar i, cal posar-hi llum, tal com es fa en els Pessebres tan nostrats. Pau a la Terra per als homes de bona voluntat, amb el desig que tothom gaudeixi dels mitjans per fer-la possible.

Compartir