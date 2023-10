L’Editorial: Monbus: el conte de mai acabar

Ens fem molt pesats, cert. Tant que tots plegats correm el risc d’acabar considerant un problema repetit fins la sacietat com una rèmora i acabar acceptant-lo capcots. Ha succeït així en moltes ocasions per diferents temes, però en l’assumpte del pèssim i insultant servei de Monbus (l’antiga Hispano Igualadina) no passarà.

Altra vegada els usuaris, sobretot els estudiants que han iniciat el curs universitari i en pateixen cada dia les irregularitats, han estat els denunciants del mal servei a través de les xarxes, i, altra vegada també, des de l’Ajuntament -amb total unanimitat- s’han iniciat les enèsimes gestions amb la Generalitat per aturar d’una vegada per totes aquest malson.

Avaries, gent dempeus o asseguda a les escales, vehicles que l’empresa gallega no vol a Galícia i trasllada a Catalunya amb un manteniment irregular, busos que passen carregats per les parades i deixen passatgers a terra, horaris que no es compleixen… i un sens fi de problemes que se’ns fan recurrents i un pèl esgotadors, per no dir molt. Fins quan haurem d’aguantar-ho?

Dona la sensació que Monbus, un gegant del transport a Espanya, està guanyant la partida fins i tot a la Generalitat de Catalunya. Ja es va veure com les instàncies judicials van donar la raó a l’empresa gallega en el cas de la concessió de la línia Manresa-Barcelona, l’any 2018, on també s’acumulen les queixes per la pèssima qualitat del servei. L’empresa, conduïda des de Galícia per un propietari de dubtosa honradesa, s’ha saltat en més d’una ocasió totes les normes acabant amb la paciència dels usuaris, malmetent una de les poques sortides que tenim a la Conca d’Òdena en transport públic, quelcom que, precisament, no podem presumir d’anar sobrats.

Malgrat les promeses i els crits d’alerta per part de la Generalitat -l’última responsable de tot plegat- el cert és que el més calent és a l’aigüera. Ens continuen prenent el pèl. Pot més Monbus que el govern del país? Ens temem, a aquestes alçades, que sí.