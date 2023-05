L’editorial: Els millors alcaldes

Avui ha començat la campanya electoral de les eleccions municipals del proper 28 de maig. A l’Anoia es presenten 120 candidatures, i hi són representats tots els colors de l’escenari polític. Excepte en uns pocs municipis, el cert és que els ciutadans tenen per triar i remenar entre les diferents opcions.

Com sempre, a les eleccions municipals s’hi juga molt més que qui serà el futur alcalde o alcaldessa del nostre municipi, i els conseqüents governs. Dels vots totals, també en dependrà la futura composició del Consell Comarcal de l’Anoia i, sobretot, una de les peces més valuoses: qui representarà el partit judicial d’Igualada a la Diputació de Barcelona, figura política que sorgeix de sumar els vots de cada força política a la comarca. Qui en tingui més, s’emporta el delegat, avui en mans d’ERC, però anteriorment per al PSC i el PDeCAT o Convergència.

No sembla que hi hagi previsió, segons el que ha succeït les darreres setmanes, una campanya electoral amb soroll a l’Anoia. Més aviat el contrari. Hi ha els nervis lògics d’aquells que han decidit posar tots els ous en un únic cistell, amb l’esperança de donar la sorpresa, però també d’aquells que estan acostumats a guanyar i els fa nosa qualsevol ombra que va creixent. Igualada, com és de sentit comú, serà l’objectiu de totes les mirades, fins i tot en l’àmbit nacional. Junts s’hi juga mantenir una plaça important, i Esquerra confia en la presidenta del Parlament en funcions i exconsellera del govern, per a donar la sorpresa. Hi haurà canvi?

Més en clau local, a Piera, amb una trencadissa a Junts i a ERC, que ha provocat la creació d’una tercera força en discòrdia amb l’exalcalde republicà de candidat, també s’hi juguen moltíssims vots que poden esdevenir clau en el còmput global.

L’important, però, serà sempre la participació. Les previsions d’una abstenció rècord no ajuden a l’optimisme. És necessari, doncs, que els polítics ens convencin i que els ciutadans tinguem on triar, amb propostes lògiques, necessàries, sense demagògia, de manera que, el 28 de maig, puguem triar els millors alcaldes per a la comarca.