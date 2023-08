L’editorial: El ciutadà, cada vegada més lluny

La Generalitat ha activat, en ple mes d’agost, el procés que ha de permetre la construcció de quatre grans parcs fotovoltaics a l’Anoia i a la població veïna de Castellfollit del Boix, tot i l’evident oposició social i de pràcticament tots els ajuntaments respecte les formes que han imperat en aquest projecte, i a alguns detalls del mateix, especialment les línies d’evacuació de l’energia d’alta tensió que comunicaran els parcs amb les subestacions elèctriques, especialment l’ubicada prop de l’entrada del polígon Plans d’Arau.

Més enllà de les diverses opinions sobre la necessitat de complir, costi el que costi, amb els paràmetres que marca la UE en matèria d’energies renovables, el cert és que l’autorització, ni que sigui prèvia en l’argot administratiu, en plenes vacances d’estiu, és una jugada bruta per part del Govern.

No és la primera vegada que actituds així succeeixen, i, de fet, n’hi ha una bona colla en la nostra hemeroteca comarcal d’ajuntaments de tots els colors que també han aprofitat la certa opacitat de les vacances per a “colar” projectes polèmics de tota mena sense gairebé donar temps de reacció als afectats de torn. Lleig.

La participació política és un pilar fonamental d’una societat democràtica, ja que permet als ciutadans expressar les seves opinions i influir en les decisions. No obstant això, cada vegada més estem essent testimonis d’un fenomen preocupant: l’allunyament creixent dels ciutadans de la política. Aquesta desconnexió pot tenir efectes profunds en la salut de la democràcia i la presa de decisions efectiva. Una de les causes principals és la desconfiança en les institucions polítiques. Comportaments poc ètics han minat la confiança dels ciutadans en els seus representants, generant cinisme i indiferència. Impera, a voltes, la sensació que ens prenen el pèl.

Les decisions polítiques són complexes, i, en alguns casos, comporten, per la seva necessitat per l’interès general, comunitats locals molt enfadades. Però cal vigilar com es prenen. Posar-hi sentit comú, quelcom que sembla ha desaparescut d’alguns polítics amb altes responsabilitats.