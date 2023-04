L’editorial: Democràcia de proximitat

Tot i que sembla que la política interessa poc als ciutadans, el cert és que en les properes eleccions municipals hi haurà 7 candidatures més que a les passades del 2019. Un increment discret, tota vegada que en total són 120, però almenys no és menor.

Cal celebrar-ho, en benefici de la salut democràtica del sistema. Com deia l’il·lustre Ortega y Gasset, “La política és un sistema de solucions a un sistema de problemes”. Rés més real. En algunes ocasions, però, la política no resol els problemes, sinó que els empitjora. Això també és cert.

La política municipal suposa, en no poques ocasions sacrificis, dificultats, decisions complexes, tensions i, en tot cas, dedicació, molta dedicació. La càrrega fonamental l’arrosseguen els qui exerceixen funcions de govern, principalment les tasques d’alcaldia, però també els membres dels governs municipals que tenen assignades àrees de responsabilitat, algunes d’aquestes particularment sensibles i on estan en joc interessos contradictoris i s’han d’adoptar decisions difícils. Les funcions d’oposició política són sempre menys vistoses, però no per això menys importants.

L’essència d’un sistema democràtic rau en la responsabilitat dels governants davant els governats. Tota activitat política ha de ser objecte de control i de rendició de comptes, ja que són els tributs dels ciutadans els que alimenten la Hisenda pública i serveixen per posar en marxa les polítiques públiques.

És interessant fer un exercici de mirar enrere i veure com es fa necessari reforçar la qualitat del sistema. Els ajuntaments i la vida municipal mateixa són una autèntica escola de democràcia, però els valors i les conductes democràtiques arrelen amb el pas dels anys a mesura que la cultura institucional tant dels ciutadans com dels seus representants s’enforteix.

Malgrat tot, cal agrair als ciutadans que s’han implicat en els candidatures, i atorgar-lis la confiança en la seva il·lusió per tirar endavant els seus projectes.

Molta sort!