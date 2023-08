L’editorial: Bona Festa Major!

Igualada viu aquests dies la seva Festa Major. Des de dilluns, els carrers i places, apleguen l’esperit natural que una vegada a l’any ens convida a sortir i viure d’a prop l’expressió popular, social i cultural, que aquest tipus de manifestacions festives porten associada. La Festa Major convida a sortir, sigui quina sigui la seva “qualitat” en funció de les activitats previstes. És una oportunitat perfecta per a dir-li adéu a les vacances d’estiu -per a la majoria- envoltat de família, amics, coneguts i saludats, contemplant amb proximitat els cercaviles, correfocs, balls i concerts. La Festa Major és això: proximitat i caliu.

De sempre, tots els qui participen directament de Festa Major, des d’una posició completament altruïsta, des de les entitats, administren un important significat cultural, social i comunitari. En el cas d’Igualada, compta amb profundes arrels històriques i culturals que s’han transmès de generació a generació. Enguany, la Festhi, amb la recuperació del Drac Antic, torna una vegada més a ajudar-nos a connectar amb l’herència de la Festa Major i comprendre millor la seva història. Les festes majors fomenten un sentit de comunitat i pertinença, i ajuden a preservar i promoure la identitat local.

Haurien de servir també per a fer més fàcil l’acollida als nouvinguts, perquè les festes, també, han d’enfortir els valors i la importància de la tolerància i la convivència.

Aquestes celebracions, a tota la comarca, són una part fonamental del teixit social i cultural de moltes localitats, i tenen un paper significatiu en la vida de les persones que hi participen d’una forma o altra.

Si el temps ens acompanya, hi ha motius de sobres per viure intensament els propers dies a Igualada, per a tots els igualadins i per a tota la gent de l’Anoia.

La ciutat obre les portes i us convida a viure la Festa, des del respecte i el civisme.

Bona Festa Major!