L’AV del Barri de Montserrat critica l’ús polític que s’ha fet dels talls de llum

El passat dia 12 de gener uns veïns i els regidors de Igualada Som-hi, van realitzar un acte reivindicatiu al barri de Montserrat per denunciar els talls de llum que s’estan produint últimament en aquesta zona de la ciutat. Ara, una setmana més tard que es realitzés l’acte, des de l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat (AVBM) fan una sèrie d’aclariments respecte al que va comentar la formació política.

En primer lloc, avisen que no es va sol·licitar la participació de l’AVBM en l’acte, ni per part dels veïns afectats ni pel grup polític. A més matisen que els talls elèctrics que es denunciaven, no han afectat a tot el barri. Això sí, asseguren que “l’AVBM no ha tingut mai coneixement de talls elèctrics continus en el Barri, ni tampoc han dit res sobre aquest tema veïns o socis” i expliquen que l’associació va fer una enquesta escrita per a conèixer els problemes existents en el barri i cap dels enquestats ens va manifestar que el subministrament elèctric ho fos.

Sí que tenen constància de diverses incidències el 22 de desembre a Igualada i a Vilanova del Camí, un tall continuat i permanent en un carrer d’Igualada entre les 20 h del mateix dia i les 3 h del 23 de desembre. També saben que al barri de Montserrat un tall o falta de subministrament elèctric en l’enllumenat públic del Carrer Mn. Josep Forn entre els carrers Viçenc Pedriça i Pau Muntadas durant almenys 6 dies i que, una vegada es va comunicar als Serveis Municipals, es va resoldre.

Des de l’Associació recorden que si hi ha veïns afectats pels talls d’electricitat o altres problemes “l’AVBM està i ha estat sempre a la seva disposició, tant si és un com si són diversos afectats”

El comunicat acaba atacant de manera contundent a Igualada Som-hi, ja que escriuen que “el populisme d’alguns polítics en accions reivindicatives que diuen defensar als ciutadans, sense tenir en compte a les associacions veïnals i/o altres forces polítiques que els representen, no mostren més que un intent i/o desig d’acaparar i ocupar els mitjans de comunicació per la seva imatge, i a l’efecte d’ampliar la seva propaganda política”.