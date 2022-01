L’Aurora proposa entrar a casa la iaia per reconstruir i reviure els seus records

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora presenta Iaia, de Mambo Project, un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni. Una proposta original de teatre documental i multidisciplinari amb tan sols 50 espectadors per funció.

Com van viure les iaies quan eren joves? Què feien? Com era el seu dia a dia? Iaia és un obra de teatre on el públic entrarà al menjador de casa la iaia per reconstruir i reviure els seus records. Un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni captat en videotrucada. Un espectacle on conviuen passat i present per conèixer i entendre la història de les nostres iaies.

En ple confinament per la Covid19, la relació amb les àvies (iaies nascudes entre els anys 20 i 30) dels membres de Mambo Project, i de tot arreu, es va veure truncada i, de sobte, van aparèixer les videotrucades recurrents. Aquest nou mitjà, per a elles totalment desconegut, va obrir una finestra virtual a la intimitat, a la sinceritat. Com si d’un confessionari transgeneracional es tractés, els néts i nétes van poder redescobrir la seva biografia amb detalls, matisos i incògnites de les que no havien sentit a parlar mai.

Mambo Project és un col·lectiu de teatre multidisciplinari. A través del llenguatge teatral i audiovisual busquen nous formats dramatúrgics creant espais escènics immersius on l’experiència de l’espectador esdevé participativa.

Tres espectacles en homenatge la gent gran

La Programació Gener/Maig 2022 inclou tres propostes en homenatge a la gent gran. A la ja anomenada Iaia de Mambo Project s’hi sumen l’actriu Magda Puig, que portarà a l’Aurora Me & Magdalena (4, 5 i 6 de febrer) un espectacle íntim i delicat per a només 16 espectadors que planteja com és conèixer els avis que van morir just abans de néixer tu i El gegant del Pi (6, 7 i 8 de maig), una obra que es pregunta què passa quan descobreixes que el teu avi, a qui tant estimes, era franquista? Una punyent peça dirigida i interpretada pel conegut actor Pau Vinyals.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Gener/Maig 2022 que ofereix 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte. L’abonament es pot adquirir fins el 12 de març a www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 els dies laborables.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de Iaia, tindran lloc el divendres 28 i el dissabte 29 de gener a les 19 h i a les 21 h i el diumenge 30 de gener a les 18 h i a les 20 h. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.