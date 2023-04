L’Aurora programa a L’Escorxador el premiat espectacle “MDR (Mort de Riure)”

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora programa, de forma excepcional a L’Escorxador (Carrer Prat de la Riba, 45 Igualada), el premiat espectacle de circ MDR (Mort de Riure) de Los Galindos.

Tres pallassos s’enfronten a un conflicte inesperat. Una persona del públic ha mort de riure durant l’espectacle precedent. Què faran? La justícia els farà costat? Els condemnaran? Melon, Rossinyol i Mardi us necessiten per contagiar optimisme i atiar l’esperit crític. La seva naturalesa indòmita i maldestra i la necessitat d’existir els aboquen a una obra improbable, on exploren lliurement qualsevol barbaritat. Aquesta experiència hilarant i aterridora traspua una història d’amistat sincera i aspra, provocada per un sentiment de responsabilitat i de culpa. Un crim improbable, un judici dubtós i un càstig absurd. De manera paradoxal, potser arribaran a provocar el desig de morir de riure.

Un espectacle de clown que posa en qüestió l’arbitrarietat de la justícia des de l’humor i la vivència del pallasso a càrrec de Los Galindos, una de les millors companyies de circ del país reconeguda amb el Premi Nacional de Cultural 2016 L’espectacle ha estat guardonat com a Millor espectacle de circ als Premis de la Crítica 2021 i s’ha pogut veure a la Mostra Igualada, a FiraTàrrega i al Teatre Nacional de Catalunya, recollint l’aplaudiment unànime del públic i la crítica.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de MDR (Mort de Riure) tindran lloc el dissabte 29 d’abril a les 20 h i el diumenge 30 d’abril a les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.