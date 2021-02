L’Aurora porta a l’escenari el primer cas d’eutanàsia a l’estat

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora presenta Celebraré mi muerte, una producció de Teatro del Barrio i Producciones del Barrio dirigida per Alberto San Juan i Víctor Morilla. Marcos Hourmann, el primer metge acusat d’homicidi a Espanya per aplicar l’eutanàsia, protagonitza un espectacle basat en el seu propi cas. El públic es convertirà en el jurat popular que mai no va arribar a dictar sentència.

El 28 de març de 2005 la vida del cirurgià Marcos Hourmann va canviar per sempre. De matinada, una pacient de més de 80 anys va arribar al servei d’urgències de l’hospital on treballava. Sotmesa a un gran patiment físic, el pronòstic només li donava unes hores d’esperança de vida.

La pacient i la seva filla li van demanar que acabés definitivament amb el seu patiment. Marcos, saltant-se tot protocol mèdic, li va injectar 50 mg de clorur de potassi a la vena. Va morir als pocs minuts. I Hourmann va fer quelcom que mai no havia fet ningú en aquest país: va deixar escrit a l’informe què havia passat.

Pocs mesos després, Marcos rebia una notificació del jutjat: estava acusat d’homicidi. La família mai no el va denunciar, però sí l’hospital. Per aquella decisió podia passar fins a 10 anys a la presó. Ara, el mateix Marcos Hourmann puja a l’escenari per explicar personalment la seva història en aquest espectacle. I el públic emetrà el veredicte.

Horari i venda d’entrades de Celebraré mi muerte

Les representacions de Celebraré mi muerte tindran lloc dissabte 20 de febrer a les 20 h i el diumenge 21 de febrer a les 19 h. Després de la funció de dissabte, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.