L’Aula de comerç reprèn l’activitat amb tres noves formacions gratuïtes

Les formacions són sobre els canvis d’hàbits i valors dels consumidors, com fer atractius els punts de venda i aparadorisme per Nadal

L’àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada, inicia aquesta tardor un nou cicle de tres formacions gratuïtes. Els cursos s’adrecen als comerciants igualadins i tindran lloc a l’Espai Cívic Centre en format presencial.



El primer curs tindrà lloc el dimarts 26 de setembre de 15 a 16.45h i parlarà sobre “Canvis a la societat i el consum: Que valora ara el consumidor”. Anirà a càrrec de Núria Beltran, experta en el sector del comerç/retail. En la formació es farà un repàs als canvis en els hàbits i valors de consum de la nostra societat i els relacionarem amb el que les persones participants observen en els seus negocis. L’objectiu és detectar oportunitats per activar els ressorts de venda del seu establiment.

La segona formació, aquesta vegada en format taller, serà el dimarts 10 d’octubre de 14.45 a 16.45h i també anirà a càrrec de Nuria Beltran qui recomana seguir els dos cursos, el de setembre i octubre, per complementar millor la formació. En aquesta ocasió s’explicarà “Què fa bona una botiga o un eix comercial”. Es partirà de l’exploració de què ens mou, com a persones individuals, a sortir i a triar lloc de compra, lleure i entreteniment. S’introduiran uns conceptes que poden complir o no els espais de venda i que, si estan ben treballats, connecten amb la naturalesa humana i els hàbits de consum actual. A partir d’aquí, en un treball en grup, es comentarà experiències dels participants i propostes d’acció concretes, amb l’objectiu que cada u s’emporti una idea útil per al seu negoci.

Finalment, la tercera formació se celebrarà el dimarts 7 de novembre de les 15 a les 16.45h. Sota el títol “Un aparador fascinant. Edició Nadal!”, Bibiana Becerra donarà eines per com es pot fer aturar al vianant davant l’establiment. És possible que quedi seduït pel que oferim? Si! Avançant-nos als seus desitjos. Es tractaran temes fonamentals d’un aparador de Nadal, com la seva funcionalitat, l’estil propi (som diferents a la resta), la simplicitat (missatges directes i clars), la distinció (originalitat), el fil conductor (coherència), la indagació de l’entorn (l’oportunitat per vendre) i l’adaptació (estalvi de materials).

Els cursos requereixen inscripció prèvia. Es poden fer a la web comerçigualada.cat on hi ha tota la informació sobre els cursos i el formulari d’inscripció.

El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, recorda que el comerç dona personalitat pròpia a les ciutats per això cal cuidar-lo. Aquestes formacions gratuïtes tenen l’objectiu de contribuir a la millora de la seva competitivitat i donar noves eines per ajudar a potenciar els establiments. Marcè, anima als comerciants a participar d’aquestes formacions.