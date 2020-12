L’atur baixa en una trentena de persones al novembre a l’Anoia

L’atur a l’Anoia va baixar en 32 persones el mes de novembre segons les dades de l’Obserbatori del Treball de la Generalitat. En general, les dades es van mantenir bastant estables a tots els municipis de la comarca, sense gran augments ni descensos dels desocupats. Així doncs, on més va caure l’atur el mes passat va ser a Santa Margarida de Montbui i Igualada, amb 38 i 34 persones respectivament. Per altra banda, Piera, la Torre de Claramunt i Calaf va ser on més va augmentar, amb 17, 15 i 11 nous aturats respectivament.

A la resta de la comarca no hi ha ni augments ni descensos superiors a les 10 persones. En total, a l’Anoia hi ha 8.617 persones al registre de l’atur, un 15% de la població activa.