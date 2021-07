L’atur a l’Anoia segueix baixant per tercer més consecutiu i entre el març i el juny es registren 743 persones menys apuntades a les llistes de desocupació de la comarca. Així doncs, el sisè mes de l’any es va tancar amb 8.433 persones desocupades a la comarca, poc més de 300 persones menys que les registrades en el mes de maig.

A Igualada és on més s’ha notat aquests descens de la desocupació, ja que s’han registrat 136 persones desocupades menys. Santa Margarida de Montbui, Vilanova i Piera segueixen a la capital, amb 51, 37 i 32 desocupats menys respecte el mes de maig.

L'Anoia, doncs, segueix la tendència del conjunt de comarques barcelonines, on l'atur va caure en 23.464 persones al juny, un 6,65% en comparació amb el maig, i la xifra total de desocupats arriba ja a les 329.303 persones. D'aquesta manera, es manté la tendència a la baixa. Del total d'aturats, 143.647 són homes i 185.656 són dones. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, hi ha un 8,08% menys d'inscrits a l'atur, que es tradueixen en una reducció de 28.944 persones desocupades i que, per tant, han trobat feina. El sector serveis encapçala el rànquing per sectors, amb 243.457 inscrits, seguit de la indústria (35.125), la construcció (24.365), i l'agricultura (2.946).

Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, les comarques de Barcelona van tancar el mes de juny amb 2.624.715 afiliats, 17.508 més que al maig (0,67%). En comparació amb l'any passat, hi ha ara 98.973 afiliats més, un 3,92€ respecte al juny del 2020.