L’atur a l’Anoia aguanta mentre puja al conjunt de Catalunya

L’atur frena la dinàmica a la baixa que ha mantingut cinc mesos amb un repunt de 3.310 desocupats al juliol a Catalunya, un 0,98% més que al juny. De fet, tret del gener del 2022, l’atur s’havia reduït cada mes des del març del 2021 al conjunt del país.

Aquest canvi de dinàmica, però, no s’ha produït a l’Anoia, on tot i fer-ho de manera molt suau, l’atur ha seguit baixant aquest més de juliol. Així doncs, a l’acabar el mes hi havia 4 persones menys a les llistes de l’atur de les que hi havia al juny. Actualment hi ha 6.654 aturats a la comarca.

Per municipis, Igualada i Masquefa lideren el descens de la desocupació, amb 17 i 11 persones aturades menys, respectivament. A l'altra banda de la balança hi trobem Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, que han augmentat el seu número d'aturat en 17 i 13 persones, respectivament.