L’Ateneu estrena temporada amb Quanta, quanta guerra…

El Teatre Municipal l’Ateneu arrenca la programació estable aquest cap de setmana amb Quanta, quanta guerra…, la primera adaptació teatral d’aquesta novel·la de Mercè Rodoreda. Es tracta d’un espectacle dirigit per Pep Farrés i en escena hi trobarem els joves Biel Rossell i Biel Serena. Al llarg del cap de setmana es faran quatre funcions, amb el públic assegut sobre l’escenari i ja s’han exhaurit les localitats.

El projecte sorgeix del jove actor igualadí Biel Rossell Pelfort, que en descobrir la història d’Adrià Guinart, el protagonista de la novel·la, no va poder evitar pensar en un monòleg. L’espectacle explica com aquest jove, cansat d’estar tancat a casa seva, decideix marxar a la guerra a viure experiències, però quan hi és, en fuig tan com pot. Aquest viatge li suposa la descoberta del món adult. La proposta escènica, de petit format, combina el text amb l’espai sonor en directe.

Durant la setmana prèvia, i gràcies al suport del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, la companyia farà funcions escolars per a alumnes d’ESO i Batxillerat de la comarca. A més a més, el dia 29 de setembre la Biblioteca Central d’Igualada farà un club de lectura de la novel·la.

La gira de l’espectacle comença a Igualada (on es va començar a crear el projecte) i té per objectiu arribar a tots els pobles de Catalunya.

Espectacles en abonament

Encara es poden comprar abonaments per a cinc espectacles a escollir entre les obres següents: Noucents, el pianista de l’oceà (10 d’octubre) de l’escriptor italià Alessando Baricco i interpretada per Marcel Tomàs; 53 diumenges, una comèdia de Cesc Gay amb per Pere Arquillué, Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva (24 d’octubre); Els Brugarol, obra escrita i protagonitzada per Ramon Madaula, i dirigida per Mònica Bofill, amb Estel Solé i Jaume Madaula que va obtenir el Premi Recull 2020 (7 de novembre); Marialluïsa, el grup dels igualadins Pau Codina, Carles Guilera, Andreu Dalmau i Pol Mitjans presentaran el seu nou disc La vida és curta però ampla (19 de novembre); Classe és una proposta amb Pol López, Pau Roca i Carlota Olcina dirigits per Pau Carrió (28 de novembre; Barcelona 24 h de Pau Barbarà Mir tancarà la programació (19 de desembre). Un musical petit i dirigit per Marc Flynn amb els actors igualadins Àlex Sanz i Carles Pulido i Jaume Casals, Anna Piqué, Mireia Òrrit i Laia Fontán. Les entrades i abonaments es poden adquirir a www.teatremunicipalateneu.cat.