L’Ateneu acollirà aquest dimarts el debat de candidats d’Igualada

A falta de cinc dies per les eleccions municipals, aquest dimarts a la tarda, el Teatre Municipal de l’Ateneu acollirà el debat de candidats d’Igualada. Marc Castells (Junts per Igualada), Alba Vergés (Esquerra), Jordi Cuadras (Igualada Som-hi), Pau Ortínez (Poble Actiu), Carmen Manchón (Valents), Rafa Moya (Igualada en Comú) i Joan Agramunt (Partit Popular) participaran en un acte que estarà conduït per la periodista de l’ACN i presidenta del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central, Mar Martí. A més, els mitjans de comunicació locals, entre els quals La Veu de l’Anoia, també han col·laborat en la preparació d’aquest debat.

Entre els temes més destacats a debatre i haurà l’accés a l’habitatge, la seguretat, la construcció o remodelació de nous equipaments per a la ciutats o què fer per convèncer als joves que Igualada és una bona ciutat per a viure-hi.

El debat començarà a les 19.30 i l’entrada és lliure. A més, des de l’organització s’invita a la ciutadania a fer arribar preguntes als candidats a través de les xarxes socials utilitzant els hastags:#DebatAteneu2023 , #DebatAteneu, #AteneuMunicipals2023.