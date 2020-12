L’Associació Salut Mental Anoia rep la qualificació oficial d’utilitat pública

El passat 2 de novembre l’Associació Salut Mental Catalunya Anoia va rebre la notificació des de la Direcció general de Dret i d’Entitats Jurídiques i amb la publicació al DOGC núm. 8261, la resolució definitiva de l’atorgament de la qualificació d’utilitat pública. L’entitat veu, així, reconeguda la seva tasca al llarg dels 22 anys de la seva història. Expliquen des de l’entitat que “aquest reconeixement merescut ha estat possible per la col·laboració, aportació i treball d’un seguit de persones que han fet el que és, avui en dia, aquesta entitat. Aprofitem per agrair a tots i a totes la tasca feta, tant usuaris dels nostres serveis com professionals que hi són i els que no, voluntaris, famílies a tots els col·laboradors tant públics com privats”.

Compartir