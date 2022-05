L’Associació La Capsa dels Records presenta el conte “Bona nit, petit estel”

L’Associació La Capsa dels Records ha editat un conte infantil adreçat als més petits i els

seus familiars per continuar en la seva tasca d’acompanyament i suport davant la pèrdua

d’un nadó.

El conte “Bona nit, petit estel” escrit per Anna Marsal i il·lustrat per Elisabet Serra busca

explicar, reflexionar i acceptar el dol per un nadó, ho fa a través de l’Aran, un nen que té

moltes ganes de conèixer la seva germaneta.

El conte se situa en el moment que els pares han d’explicar-li a l’Aran que finalment no

podrà ser, i com l’infant i la resta de la família hauran d’afrontar aquesta situació tant

complicada entre els seus pares i avis.

“Bona Nit, Petit Estel” també incorpora material pedagògic, on a través de les escoles, els i

les professionals puguin treballar aquesta situació o gestionar-la amb casos reals del seu

alumnat.

El conte es pot adquirir a través de les xarxes socials habituals de l’associació

@lacapsadelsrecords i es presentarà properament en diverses biblioteques. Avui dimarts, de fet, es fa la presentació a Igualada, a les 19h a la Biblioteca Central.

L’Associació La Capsa dels Records, associació sense ànim de lucre, vol donar visibilitat al

dol gestacional, perinatal i neonatal, també anomenat “dol silenciat” i sovint “desautoritzat”.

Per fer possible, l’entitat ha entregat més de 1.000 capses a 30 hospitals de tota Catalunya

que ajuden tant al personal sanitari com a les famílies que les reben. Les vendes del conte

“Bona Nit, Petit Estel” permetran continuar finançant aquesta tasca a favor de les famílies

afectades. Aquestes capses sorgeixen de la necessitat, després d’una pèrdua, de generar

records dels fills que moren durant la gestació o al cap de poc de néixer.