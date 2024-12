L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) celebra un any més la professionalitat del periodisme de dones

El passat dijous, 21 de novembre, el Centre de Recursos per a les Dones, La Ciba, de Santa Coloma de Gramenet, va acollir la XXXI edició del lliurament dels Premis de Comunicació No Sexista, de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), així com la X edició del Premi Margarita Rivière, en una convocació conduïda per la periodista Aurora Anton.

A la inauguració de l’acte, la presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Marta Corcoy, a més de posar en valor la longeva trajectòria, de més de tres dècades, d’aquesta Associació -de la qual, personalment, sento l’orgull de formar-ne part- àdhuc la pròpia XXXI edició d’aquests premis; va voler incidir en la prominència d’aquelles dones periodistes que exerceixen la professió des d’una inqüestionable perspectiva de gènere i amb un llenguatge propi. De retruc, però, no li van faltar paraules per a reconèixer la valentia de moltes dones periodistes a l’hora de donar veu i denunciar una violència de gènere cada cop més esfereïdora, en un context d’una important fractura i/o retrocés del feminisme.

Òbviament, per això i molt més, va reiterar-se en què: “Es fan necessàries convocatòries, com aquestes, que premien un periodisme autèntic, sense manipulacions informatives, coratjós i de Bones Pràctiques”.

Tot seguit es va procedir a l’entrega dels Premis de Comunicació No Sexista d’aquest 2024, reconeixent diverses figures del periodisme per les seves Bones Pràctiques: Tere Ortega, de Tarragona Ràdio, pel treball periodístic a la premsa local-comarcal; Rosa Cobo, professora de la Universitat d’A Corunya, per la seva labor de recerca acadèmica; Isabel Bosch i Imma Pedemonte, per la visibilització de l’Esport Femení a TV3; Tura Soler, d’El Punt Avui, per la cobertura de successos; la periodista freelance Mayte Carrasco, per una agosarada labor com a reportera de guerra; Elvira Altés (membre de l’ADPC), Sandra Balagué i Josep M. Adell, pel programa “Dones a les Ones” i el seu inesgotable projecte d’investigació; Via 15, per una iniciativa de col·laboració entre 15 televisions locals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Júlia Bertran, reportera de Nervi de TV3, en l’àmbit del periodisme cultural i Rosa Franquet, per la seva significada trajectòria professional. Val a dir que el guardó per les Bones Pràctiques va ser una instantània de la barcelonina Ester Pérez –fotoperiodista de migracions i drets humans- que il·lustra una seqüència a la platja d’Haifa, a Palestina.

Per la seva banda, el Premi Margarita Rivière – X Edició, va ser per a Joana Bonet, directora del “Magazine”, de La Vanguardia, en qualitat de la rigor periodística amb visió de gènere. El guardó va ser una escultura de l’artista tortosina Cinta Sabaté i una sèrie de llibres de Margarita Rivière.

Definitivament, els Premis de Comunicació no Sexista 2024, a propòsit del compromís de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya amb el feminisme i la igualtat de gènere, van evidenciar altre cop l’empenta del periodisme femení i la importància de la realització de les dones periodistes empeses a trencar estereotips de gènere en qualsevol camp de la comunicació, des d’un ferm projecte personal i professional