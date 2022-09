L’Associació Contra el Càncer crea unes #RutesSaludables a Igualada

L’Associació Contra el Càncer a Barcelona organitza Rutes Saludables per a tota la població a diferents localitats de la província. Igualada s’ha sumat a l’activitat, i compta ja amb caminades setmanals gratuïtes de dilluns a dijous, de 18:30h a 20:00h. Sortir de casa, fer una mica d’activitat física, conèixer nous racons de la ciutat i també fer noves amistats, són només alguns dels molts beneficis que hi trobaran els participants.

Per apuntar-se, només cal trucar al telèfon de l’Associació (900 100 036), disponible 24h, i reservar la seva plaça. Surten des de l’Hospital d’Igualada (punt de trobada), i durant aproximadament 1h i 30 min, els assistents comptaran amb un voluntari que els acompanyarà durant la caminada, i els guiarà per diferents rutes a la seva població.

L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a reduir el sedentarisme entre la població general, establint entorns saludables de foment de la salut a nivell local, que ajudin a reduir l’ascens de malalties no transmissibles, com són el càncer, la diabetis, les respiratòries o les cardiovasculars, per això, les rutes no van dirigides a pacients de càncer.

Els pacients poden trucar igualment al 900 100 036 i se’ls informarà de les activitats que hi ha per ells.

Una de cada tres persones és sedentària

El sedentarisme és un dels quatre factors de risc més importants per a la nostra salut. De fet, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, la inactivitat física és responsable del 6% de les morts a nivell mundial. A més, se sap que incrementa el risc de patir càncer de còlon o de mama entre un 20-25%, i de diabetis o de cardiopatia isquèmica, en un 30%.

L’Associació, 69 anys d’experiència en la lluita contra el càncer

L’Associació Contra el Càncer és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 69 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Espanya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. En el seu ADN està estar al costat de les persones pel que el seu treball també s’orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia si li ho diagnostiquen; i millorar el seu futur amb l’impuls a la recerca oncològica. En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l’Associació aglutina la demanda social de recerca contra el càncer, finançant per concurs públic programes de recerca científica oncològica de qualitat. Avui dia, és l’entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: 92M€ en 525 projectes de recerca.

L’Associació integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. Estructurada en 52 Seus Provincials, i present en més de 2.000 localitats espanyoles, compta amb més de 23.000 persones voluntàries, més de 388.000 socis i quasi 1.000 professionals.

Durant el 2021, l’Associació ha atès a 136.000 persones afectades per la malaltia.

L’Associació Contra el Càncer a Barcelona, amb seu a Travessera de les Corts, 268, gestiona els seus propis recursos destinats a programes i ajudes que destinen íntegrament en el seu àmbit d’actuació. L’entitat està present actualment en més de 70 municipis de la demarcació de Barcelona.