L’Arxiu, la Biblioteca i el Museu acullen exposicions sobre el Modernisme a Igualada

En el marc de l’any del modernisme a Igualada, el proper divendres 4 d’octubre a les 19 h, a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia es celebrarà l’acte inaugural de les exposicions temàtiques sobre El modernisme a Igualada, comissariades per Pau Llacuna, Josep Bou i dissenyades per Aureli Sendra. Les tres exposicions retraten per temes, el context històric d’Igualada de principis del segle XX, els personatges destacats del moment i un recull d’elements gràfics i objectes per testimoniar com el modernisme va penetrar en tots els aspectes i estrats de la societat igualadina.



En la presentació de les tres exposicions, que es va fer la setmana passada i que va comptar amb els autors i col·laboradors de les mostres, la regidora de Promoció Cultural, Carme Riera, va voler posar en valor “la remarcable tasca de recopilació que s’ha fet per realitzar aquestes tres exposicions que permetran als igualadins i igualadines endinsar-se dins del modernisme i enllaçar conceptes i coneixements, les tres exposicions es complementen i s’amplien per tal de mostrar un univers riquíssim d’elements que preservem d’aquella època”.



Les tres exposicions són “L’embolcall artístic per a una època”, que es podrà veure al mateix Arxiu; “1907, un any clau”, la qual es podrà visitar al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i “El dia a dia en l’època modernista”, programada a la Biblioteca Central d’Igualada.

Les tres mostres s’allargaran durant aquest darrer trimestre del 2024. Així, les exposicions programades a l’Arxiu i a la Biblioteca Central es podran visitar fins al dissabte 30 de novembre, mentre que l’exposició del Museu de la Pell es podrà veure fins al diumenge 19 de gener de 2025.



Cada exposició s’ha creat a partir dels diferents fons que preserven les institucions. D’aquesta manera, l’exposició de l’Arxiu detalla en forma de cronologia, com la societat local s’amara de la nova estètica i l’avantguarda; la mostra que exposa el Museu de la Pell aprofundeix en idees, personalitats i objectes singulars i quotidians de l’època, en el marc d’un any determinant. El fons de la Biblioteca recupera impresos modernistes per donar testimoni de la penetració del moviment en diversos àmbits del dia a dia.



Les exposicions han estat produïdes per l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i la Biblioteca Central d’Igualada. Tot el cicle d’activitats vinculades al modernisme local s’han concebut a l’entorn de la publicació del llibre El modernisme a Igualada, de Pau Llacuna i Josep Bou i ha tingut el suport del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada.

Tres mesos amb activitats complementàries

Per acompanyar el trimestre modernista s’han programat també diverses activitats paral·leles, com ho serà la conferència a l’auditori del Museu, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, “Homenatge a Gaspar Camps amb motiu del 150è aniversari del seu naixement”, a càrrec de Glòria Escala Romeu, directora del Museu de la Pell, el divendres 11 d’octubre a les 19 h. La sala d’actes de la Biblioteca Central acollirà la xerrada “Les arts gràfiques modernistes”, a càrrec de M. Teresa Miret i Solé, el dijous 7 de novembre a les 19 h. Finalment, en el marc de les activitats de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA) al Teatre Municipal l’Ateneu, la conferència “Mirant el modernisme d’Igualada”, a càrrec del mateix Pau Llacuna, el dilluns 18 de novembre a les 18 h, tancarà l’agenda d’activitats.

A part, les tres exposicions comptaran amb un programa educatiu conjunt dissenyat específicament per a les escoles.