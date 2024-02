L’art de la fotografia

Publicitat

Igualada torna a acollir una nova edició del FineArt, un festival que va néixer l’any 2012 amb l’objectiu de situar Igualada com l’epicentre del sector fotogràfic a nivell nacional. Durant uns dies, podrem veure en alguns espais de la ciutat obres de fotògrafs professionals de Catalunya i tot l’estat espanyol, així com alguns d’internacionals, aquest any amb una forta presència del fotoperiodisme i la fotografia més social.

La fotografia sens dubte és una forma d’art. Com la pintura, l’escultura, la música o la literatura, la fotografia és una eina creativa que permet als artistes expressar les seves idees, emocions i percepcions de manera visual. La fotografia involucra la composició, l’ús de la llum, la selecció del moment adequat i la interpretació personal del subjecte o escena capturada, i és un dels continguts bàsics del periodisme escrit i audiovisual.

Al llarg de la història, la fotografia ha estat àmpliament reconeguda com a mitjà artístic legítim. Els fundadors del fotoperiodisme català van ser Amadeu Mauri i Adolf Mas, i aquest darrer va idear el primer arxiu fotogràfic a Catalunya, “Ampliacions i Reproduccions Mas”, cap a l’any 1900. Des de llavors, molts fotògrafs del país han influenciat profundament el món de l’art amb el seu treball innovador i la capacitat per transmetre missatges a través d’imatges. És aquí on rau una de les màgies de la fotografia, aquella que justifica la coneguda frase que “més val una imatge que mil paraules”.

La fotografia no és només una eina per capturar la realitat, sinó també una forma d’expressió artística que pot inspirar, provocar reflexions i emocionar els espectadors.

Aquests dies, a Igualada, tenim una gran oportunitat per continuar estimant la fotografia, o, per què no, descobrir-la per primera vegada. El FineArt ens permet admirar les enormes capacitats de crear una instantània en dècimes de segon que poden perdurar per sempre a la nostra memòria. Màgia de veritat.

