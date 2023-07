L’arqueòloga Jordina Sales, convidada al sopar-col·loqui del Rotary Club Igualada

El passat dijous 20 de juliol, el Rotary Club d’Igualada va organitzar un sopar col·loqui amb la convidada especial, Jordina Sales, prestigiosa arqueòloga i historiadora d’origen igualadí. L’acte va tenir lloc en el marc de les trobades que el club organitza cada mes amb algun professional o personalitat de relleu.

Així, aquest mes, ha estat la igualadina Jordina Sales la protagonista del sopar col·loqui. Sota el títol “Lideratges femenins en contextos patriarcals? Reflexions des de l’Arqueologia i la Història del primer cristianisme”, Sales va fer una exposició extraordinària de com la història, escrita per homes, ha desvirtuat al llarg de segles la realitat de les dones, el seu paper, el seu rol i els seus mèrits. La historiadora va explicar, a través de casos històrics i documentats, com les dones han hagut de fer-se passar per homes o viure com aquests per ser reconegudes, passar a la història o per poder fer la seva feina, estudiar, desenvolupar-se personalment o professionalment. O simplement per poder viure la seva vida.

El president del Rotary Club Igualada, Joan Leon, ha explicat que xerrades com aquesta persegueixen complir dos dels objectius d’aquest curs del club, com són posar en valor el paper de la dona a la nostra societat i per altra banda, reforçat amb la pròpia presència de la Jordina Sales, avançar en l’empoderament de les nenes i de les dones i en potenciar el talent i el lideratge femení i la força de la nostra comarca en tots els àmbits.

Els sopars col·loquis del Rotary Club Igualada tenen lloc un cop al mes i estan oberts a tothom.