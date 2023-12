L’any vinent continuarà la reforma del polígon de les Comes a la vorera sud de l’av. d’Europa

Publicitat

Dins el projecte de modernització integral del Polígon Industrial Les Comes, l’Ajuntament començarà el 2024 la quarta fase del projecte, tal com ha anunciat recentment l’alcalde Marc Castells en roda de premsa acompanyat del regidor de dinamització Econòmica, Jordi Marcè i el president de l’AEPIC, Associació d’Empreses del Polígon Industrial de les Comes, Joan Mateu i membres de la junta.

Aquesta fase consistirà en la remodelació de la vorera de la part industrial de l’avinguda d’Europa entre els carrers dels Països Baixos i d’Alemanya i tindrà un cost de 700.000 euros, finançats per la Diputació de Barcelona.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells ha explicat que “el polígon industrial de les Comes es un dels focus de generació i creació de riquesa de la nostra ciutat i ara fa 4 anys vam adquirir el compromís d’ampliar la seva modernització. Ara ja anunciem la quarta fase que és realitzarà l’any vinent i tindrà una durada de 4 a 6 mesos”.

Un projecte iniciat el 2019 en fases

Des del 2019 l’Ajuntament d’Igualada treballa per modernitzar el Polígon Industrial Les Comes amb un pla de millora que va començar el 2020 amb la remodelació dels carrers d’Alemanya i de Gran Bretanya, entre l’Avinguda Europa i el carrer França, i un tram del carrer d’Itàlia. Les actuacions van suposar una ampliació de les voreres, nou enllumenat i nou asfalt de calçada, entre d’altres.

La segona fase va arribar un any més tard, seguint el patró de les obres del 2020, aquesta vegada arranjant el carrer Luxemburg i un altre tram d’Itàlia. I el 2021 es va construir una nova rotonda de dos carrils a la confluència entre l’avinguda d’Europa i el carrer de Dinamarca, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i ordenar la circulació d’aquesta cruïlla. La rotonda va permetre agilitzar a aquesta entrada del polígon el trànsit provinent de l’A2 i d’Òdena.

La tercera fase de modernització del polígon industrial de Les Comes es va executar l’any 2022 amb les obres de millora de la vorera nord de l’avinguda d’Europa entre els carrers Irlanda i Dinamarca.

Totes aquestes millores han suposat un abans i un després d’aquesta zona industrial ja que han aconseguit que els darrers anys s’hagin omplert pràcticament totes les parcel·les, dinamitzant d’aquesta manera no només el polígon sinó també l’economia de la ciutat i de la Conca d’Òdena.

L’alcalde ha afegit que “aquestes obres també son una gran millora per l’entrada a Igualada ja que donarà una millor imatge de la nostra ciutat en un polígon ben equipat i que després d’aquest projecte de modernització està gairebé ocupat al 100%”. Castells també ha agraït a l’AEPIC la seva col·laboració.

El president de l’AEPIC, Joan Mateu, ha manifestat la seva satisfacció ja que en 15 dies porten al polígon d’Igualada 1.300.000€ per la creació de la comunitat energètica i ara, les millores les polígon. Mateu ha agraït a l’Ajuntament d’Igualada i en especial al seu alcalde la recerca d’aquest finançament sense perjudicar les arques municipals i el seu compromís en la millora del polígon.

La inversió total que s’ha fet en la modernització del polígon fins ara és de 3’3 milions d’euros, 1’7 d’aquests han estat finançats per la Diputació de Barcelona.

Compartir