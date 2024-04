L’Antic Gremi de Traginers d’Igualada participa als Tres Tombs d’Anglesola

Aquest passat diumenge 7 d’abril el Gremi de Traginers d’Igualada es va desplaçar a la vila d’Anglesola per participar en els seus Tres Tombs. En aquesta ocasió ho va fer amb el carro de la palla, estirat per cinc cavalls i amb la singularitat, per primer cop, que únicament va ser conduït per dones, totes elles membres de l’entitat, amb el suport i l’acompanyament de l’equip de logística del Gremi.

Tot i que Anglesola és la darrera població on el Gremi s’ha desplaçat per formar part de la festa, el veritable punt final se celebrarà el dia 5 de maig a Montblanc, on tindrà lloc la 27a Trobada Nacional dels Tres Tombs, la qual es preveu que acollirà 200 animals i una bona representació de carros i carruatges provinents de diferents punts del territori.

D’altra banda, el passat 16 de març es va deliberar el veredicte del 44è Concurs Fotogràfic “Típics Tres Tombs 2024”, organitzat per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Enguany, el concurs ha tingut una participació de 309 fotografies de la mà de 44 fotògrafs, i ha acollit dues modalitats diferents. Per una banda, les activitats i l’ambient format entorn dels Tres Tombs (dos premis), i per l’altra fotografies de persones participants en els Tres Tombs igualadins (dos premis i l’especial).

Els premiats de la primera modalitat són Marc Quintana i Bosch d’Igualada, per la seva fotografia titulada “El de la palla”, patrocinat per Supermercats Supermas. El segon premi és per a Álvaro Navarro de Capellades, amb la fotografia “A consciència”, gentilesa del Taller Electromecànic Pujol. Pel que fa a la segona modalitat el primer premi és per l’igualadí Manel Caballé Miquel amb la fotografia “Josep”, gentilesa de Cafeteria Queralt. El segon premi és per a en Toni Vidal Sánchez de Capellades, amb l’obra “Barret blau”, gràcies al patrocini d'”Instal·lacions Litre i Amper S.L.” I finalment, el premi especial és per a Lluís Pérez Mañosas de la Pobla de Claramunt, gentilesa de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

El repartiment oficial dels premis i la inauguració de l’exposició de les fotografies premiades i participants tindrà lloc el pròxim dissabte 20 d’abril a les 7 de la tarda a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. L’exposició es podrà visitar fins al 5 de maig.