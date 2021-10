L’anoienca Nídia Tusal, nominada als Premis Butaca

L’anoienca Nídia Tusal ha estat nominada als Premis Butaca, dins de la categoria Millor vestuari, pel seu treball a l’obra “Canto jo i la muntanya balla”, l’adaptació teatral que han fet Guillem Albà i Joan Arqué del llibre d’Irene Solà. L’obra és una dramatúrgia de Clàudia Cedó amb música de Judit Neddermann, que ens porta a gaudir d’un text màgic on es pot veure un híbrid de teatre de gest, text i música en directe.

A Canto jo i la muntanya balla prenen la paraula dones i homes, fantasmes i dones d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. Una zona d’alta muntanya i fronterera que, més enllà de la llegenda, guarda la memòria de segles de lluita per la supervivència, de persecucions guiades per la ignorància i el fanatisme, de guerres fratricides, però que encarna també una bellesa a la qual no li calen gaires adjectius. Un terreny fèrtil per deixar anar la imaginació i el pensament, les ganes de parlar i d’explicar històries. Un lloc, potser, per començar de nou; un lloc per a una certa redempció.

Així doncs, la feina de vestir els personatges de tot aquest muntatge per part de Nídia Tusal ha estat valorada pel jurat dels Premis Butaca, que competirà per endur-se el guardó amb Bàrbara Glaenzel (Solitud), Lluc Castells i Marian García (L’emperadriu del Paral·lel) i Nina Pawlowsky (El combat del segle).

Els premis Butaca s’entregaran el proper 15 de novembre al Teatre Monumental de Mataró i el públic pot votar fins una setmana abans de l’entrega en aquesta web.