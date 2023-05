L’anoienca Montse Pelfort estrena “Traç. Espai habitable en construcció” al Teatre de l’Aurora

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora estrena Traç. Espai habitable en construcció, el nou espectacle de l’actriu anoienca Montse Pelfort Valentí.

Ara mateix, l’espai on som podria ser tot el que vulguem imaginar: un teatre, un pàrquing, un estadi de futbol, un país, la selva, un somni o un bloc de gel. Seran les paraules que atribuïm a l’espai i la possibilitat de marcar-lo i dividir-lo les que crearan les normes del joc.

El personatge principal arriba per descobrir l’espai, jugar amb ell, repartir-lo, posar-li un nom, un preu, donar-li un ús, dipositar-hi unes expectatives, habitar-lo, utilitzar-lo, transformar-lo… Serà capaç de crear-se un lloc propi en aquest espai? I tu, com et fas un lloc?

Després de projectes com Kàtia o Sota Sola i ubicada en teatre familiar, l’actriu anoienca Montse Pelfort emprèn ara aquest projecte acompanyada de la música en viu de Marina Tomàs. A Traç Pelfort estableix un joc amb la incertesa i l’empatia de l’espectador per explorar els límits dels diferents llocs que habitem.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Traç. Espai habitable en construcció tindran lloc el divendres 5 de maig a les 20 h, el dissabte 6 de maig a les 18 h i a les 20 h i el diumenge 7 de maig a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que s’obrirà amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.