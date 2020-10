L’anoienca Àngels Chacón vol ser candidata del PDeCAT a les eleccions

Chacón creu que amb un 51% dels vots no poden “confrontar ni paralitzar el país, ni demanar als funcionaris que assumeixin responsabilitats en aquest conflicte”. “Vull un país lliure però no a qualsevol preu”, afirma

En ser preguntada per si donaria suport a Junts per Catalunya i a ERC per formar govern si els necessiten, diu que faran costat a “propostes, no a partits”. La consellera sosté que en cas que s’arribi a un acord amb JxCat ha de passar pel “reconeixement mutu” de les dues formacions. “Qualsevol proposta que passi per l’eliminació del Partit Demòcrata no es pot acceptar”, conclou.