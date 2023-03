L’anoienc Jordi Ros guanya la Kings League davant més de 90.000 al Camp Nou

Més de 92.000 persones van presenciar aquest diumenge en directe des del Camp Nou la Final Four de la Kings League, la lliga de futbol 7 creada per l’empresa de Gerard Piqué i que ha rebentat audiències des del primer dia de competició. Sense anar més lluny durant la Final Four es van superar els dos milions d’espectadors a Twitch.

Després de 3 mesos de competició, aquest diumenge es disputaven els darrers partits, amb les semifinals i la final, en una tarda de moltes emocions a l’estudi blaugrana. De fet, tot i ser una lliga de futbol, es podria dir que l’esport és el complement necessari per poder muntar un espectacle entre els presidents de la lliga, 12 dels dos creadors de contingut més famosos de l’estat.

Després d’unes semifinals molt renyides, Aniquiladores i El Barrio arribaven a la gran final. I ho feien un anoienc a les files de cadascun dels dos equips, Fran Martínez i Jordi Ros. I va ser precisament Ros qui es va imposar i es va emportar el trofeu.

En Jordi Ros, té 26 anys i des dels 5 anys la seva vida ha estat relacionada amb el món del futbol. Va començar jugant al CE Europa i després va estar 6 anys a la UDA Gramenet. Va tenir l’oportunitat de jugar al Juvenil al CA Osasuna fins que va tornar al CE Europa.

Actualment juga al CE Carme. Ros explica que no va dubtar a apuntar-se a un campionat que prometia una bona oportunitat. Ros, va ser escollit en la 39a posició de 120 i el president del seu equip és Adri Contreras, un tiktoker amb molts seguidors.