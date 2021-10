L’Anoia tanca el tercer trimestre amb la segona xifra més alta de llocs de treball des del juny 2009

L’Anoia ha tancat el tercer trimestre de 2021 amb la xifra de llocs de treball i d’afiliats residents per sobre dels valors registrats abans de la pandèmia (setembre 2019). És més, la comarca ha assolit la segona xifra més elevada de llocs de treball i afiliats segons la residència padronal des del juny de 2009 i 2012, respectivament. Pel que fa a les dades del teixit empresarial, tot i que els comptes de cotització han crescut en comparació al mateix trimestre de l’any anterior, encara es troben un 5,2% respecte els nivells anteriors a la Covid-19 (setembre 2019).

Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

La construcció lidera el creixement empresarial el tercer trimestre

El teixit empresarial de l’Anoia ha tancat el tercer trimestre amb 3.046 empreses (comptes de cotització), un 0,7% més que l’any anterior (1,4% al conjunt de Catalunya) i un 0,6% menys que al trimestre anterior (evolució habitual per a un mes de setembre). Si es compara la dada de setembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), aquesta encara es troba un 5,2% per sota (un -6% en el cas de Catalunya).

Segons grans sectors econòmics, el nombre d’empreses ha augmentat anualment un 2,9% a la construcció, s’ha mantingut als serveis i al sector primari, i ha disminuït un 2,7% a la indústria. Respecte al teixit empresarial del setembre de 2019, tots els sectors se situen per sota d’aquest nivell: un -0,3% a la construcció, un -4,0% a l’agricultura, un -5,4% als serveis i un -11,7% a la indústria.

La segona millor xifra de llocs de treball des del juny del 2009

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,1% el 30 de setembre de 2021 respecte a un any enrere, fins als 34.785, una evolució menys intensa que al conjunt de Catalunya (3,7%). Aquest creixement anual està influenciat, això sí, per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a causa de l’aplicació de l’estat d’alarma.

Tanmateix, si es compara la xifra de llocs de treball de setembre de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, aquesta dada és la segona més elevada des del juny del 2009 (només per darrere de la del trimestre anterior) i se situa un 1,4% per sobre del nombre del mateix mes del 2019.

Cal tenir present, però, que les dades a partir de la crisi sanitària (març 2020) inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donats d’alta com a afiliats que cotitzen, malgrat que no estiguin laboralment actius –al setembre hi ha unes 650 persones a la comarca (1.200 al juny) segons estimació pròpia a partir de les dades de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució més positiva al setembre de 2021 respecte al setembre de 2020 entre els assalariats (3,8%) que els autònoms (0,9%). Així mateix, ambdues xifres superen els nivells previs a la pandèmia: la d’autònoms és la més elevada des del 2011 i la d’assalariats la quarta més elevada des del 2009.

Creixement d’afiliats residents gairebé a tots els grups d’edat

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 50.920 persones a finals de setembre de 2021, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del trimestre anterior. Respecte als nivells previs a la pandèmia, la xifra d’afiliats residents ha crescut un 2% (setembre 2019) i s’han registrat creixements a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-5,4% menys).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 46% més). El motiu de la diferència és que molts treballadors residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar.

El descens de l’atur a la comarca s’intensifica per cinquè mes consecutiu

Quant a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 7.414 persones a 30 de setembre, la segona xifra més baixa per a aquest mes des del 2009 (només per darrere del 2019). En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per cinquè mes consecutiu, un 15,1% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), això sí, menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (-20,9%).

Per sexe, la disminució anual és més intensa entre els homes (-18,5%) que entre les dones (-12,6%). La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -35,4% de les persones més joves (menors de 30 anys) i l’1,2% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la disminució relativa entre els professionals científics i intel·lectuals (-24,8%).

I per últim, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 13,4% el setembre, la xifra més baixa des del març del 2020 i la tercera per a un mes de setembre des del 2009 (només per sobre la taxa del 2018 i el 2019).