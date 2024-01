L’Anoia suma 10 iniciatives al Mapa de Projectes Estratègics Locals

Publicitat

La Diputació de Barcelona ha publicat una nova edició del Mapa de Projectes Estratègics Locals (MPEL), una eina visual que recull les iniciatives clau i projectes estratègics de la província de Barcelona.

En concret, el Mapa identifica 10 projectes estratègics de l’Alt Penedès, 10 de l’Anoia, 10 del Bages, 10 del Baix Llobregat, 10 del Barcelonès, 10 del Berguedà, 10 del Garraf, 10 del Lluçanès, 10 del Maresme, 10 del Moianès, 10 d’Osona, 10 del Vallès Occidental i 10 del Vallès Oriental.

Els 10 projectes de l’Anoia són els següents:

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Pactes Territorials, va impulsar aquest mapa per primer cop l’any 2007 i des de 2012 es va anar actualitzant cada any fins que el 2020 va quedar aturat per la pandèmia. Ara es reprèn aquest mapa, un instrument de gestió estratègica que permet identificar i difondre els projectes motors de cada comarca per facilitar sinergies i generar referents de bones pràctiques, entre d’altres objectius.

La nova edició del Mapa de Projectes Estratègics Locals (MPEL), s’ha publicat en el marc de l’Informe econòmic local de la província de Barcelona 2023, elaborat per la Diputació de Barcelona i que analitza les dades de l’any 2022 per a la província de Barcelona i cadascuna de les seves comarques. L’informe mostra que la recuperació econòmica iniciada l’any 2021 a la província de Barcelona després de la pandèmia es va consolidar al llarg del 2022: bona part dels indicadors van recuperar els nivells previs a la crisi de Covid-19 i fins i tot alguns els van superar, evidenciant una fase expansiva de l’economia.

