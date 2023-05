L’Anoia ja té 16 municipis en fase d’excepcionalitat per sequera

El Govern ha doblat la xifra de municipis en estat d’excepcionalitat per sequera i ja són 495 els que estan en aquesta situació. A l’Anoia, Piera, Masquefa, Els Hostalets de Pierola i El Bruc ja estaven en aquesta fase d’excepcionalitat, i ara s’hi han sumat dotze municipis més: Castellolí, Sant Pere Sallavinera, Calaf, Sant Martí Sesgueioles, els Prats de Rei, Rubió, Veciana, Copons, Argençola, Montmaneu, Sant Martí de Tous i Bellprat.

En concret, la mesura afecta la capçalera del Ter, mig Llobregat, l’Anoia, l’Empordà, la Serralada Transversal i Prades-Llaberia. A més, passarà a situació d’alerta la capçalera del Llobregat, que estava en prealerta. A banda, Samuel Reyes ha valorat positivament l’episodi de pluges de les darreres hores que “donaran un parell de setmanes de marge” de reserves d’aigua.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que s’ha celebrat una nova reunió de la comissió interdepartamental per la sequera en què s’ha analitzat la situació que viu Catalunya i s’ha decidit doblar la xifra de municipis en situació d’excepcionalitat. D’aquesta forma les 224 poblacions que fins ara es trobaven en aquest estat passaran a ser 495. “És un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos”, ha explicat Plaja.

La mesura suposa una modificació de la dotació màxima de litres d’aigua per habitant i dia, que ara se situarà en 230; la reducció de l’ús d’aquest recurs per a reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades. Així mateix, també disminueix el consum d’aigua per a usos industrials i recreatius. A més, es prohibeix regar jardins i zones verdes de caràcter públic o privat, així com gespa. L’excepció són les superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua de les depuradores.

Tampoc es permet netejar carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable. Pel que fa a les piscines, la situació d’excepcionalitat estableix que només es podrà fer l’ompliment parcial d’aquelles que disposin de sistemes de recirculació. En centres educatius, sí se’n podran fer servir de desmuntables, sempre i quan siguin de menys de 500 litres i s’utilitzin per al bany d’infants.

Les pluges donen dues setmanes de marge

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Samuel Reyes, s’ha referit als episodis de pluja del cap de setmana i ha assegurat que han estat “positius” però “insuficients”. Ha explicat que han permès que el sistema Ter – Llobregat hagi incrementat dos o tres hectòmetres les reserves d’aigua però ha dit que el dèficit encara es manté molt elevat. “Ens han donat dues setmanes de marge de reserves d’aigua”, ha assegurat Reyes que ha dit que gràcies a elles la hipotètica declaració d’emergència prevista fins ara per a finals d’agost o principis de setembre s’ha endarrerit dues setmanes.

Amb tot, ha remarcat que per revertir l’actual situació “caldria que tot el mes de maig estigués plovent” perquè més enllà dels embassaments també se’n beneficiessin els municipis que depenen dels aqüífers i la pluviometria i que no estan connectats a cap xarxa supramunicipal.

Tot i que el gran beneficiat de l’episodi de pluges va ser el Ter, el principal riu de les conques internes i que va arribar a multiplicar per quinze el seu cabal, Reyes ha recordat que “dos dies no arreglen 30 mesos de sequera”. Per aquest motiu, ha matisat, aquesta unitat pluviomètrica també ha entrat en situació d’excepcionalitat.