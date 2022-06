“L’Anoia i la Conca d’Òdena són una bona aposta per a noves empreses”

Entrevista a Josep Sánchez Llibre, President de Foment del Treball Nacional

Empresari i economista català. Fill de Vilassar de Mar, compta 73 anys d’edat. Des del novembre de 2018 és President del Foment del Treball, la principal organització empresarial catalana. Alhora, és vicepresident de la patronal espanyola CEOE i el seu representant davant les Corts. Diplomat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE. Ha estat diputat per CiU al Parlament de Catalunya, senador i diputat al Congrés.

Recentment vau estar a la seu de la UEA d’Igualada tot presentant la integració de Fepime a Foment de Treball. Quines impressions vau extreure de la situació empresarial i econòmica a l’Anoia?

Destaquem el potencial industrial de la comarca, actualment el 31,4% de les afiliacions es generen en aquest sector. Si tenim en compte el valor afegit brut de l’Anoia, el 32,2% també el genera la indústria, per darrere del sector dels serveis que comporta el 59,8% del VAB.

Com es va defensar en diverses ocasions, la millora de les infraestructures d’accés a la comarca és un punt clau per afavorir el desenvolupament econòmic de l’Anoia. Fa molts anys que es reivindica aquesta necessitat que, amb la pandèmia, s’ha agreujat a causa de la insuficiència de la connectivitat amb les zones rurals. Si afegim els impediments actuals per accedir en cotxe a la ciutat comtal i les febleses de les comunicacions ferroviàries, veurem que tenim molta feina per endavant per ajudar a millorar la situació econòmica de l’Anoia, de les seves empreses i dels seus ciutadans i ciutadanes.

De quina manera pot ajudar la patronal a cercar solucions efectives per al nostre territori? Perquè les demandes deuen ser les mateixes a tot arreu…

Hi ha problemes que són transversals a tot el territori català, i treballar de manera conjunta pot obrir camins i reforçar les demandes comuns de tot el sector empresarial. Un exemple d’això és la manca de personal qualificat.

Trobar personal amb les capacitats i habilitats que les empreses requereixen és una necessitat urgent que afecta no només a l’Anoia, sinó a tot Catalunya. I el més important és que, per trobar solucions adequades, cal diàleg, col·laboració i comunicació.

Sens dubte, establir ponts de representació i formar part d’un lobby com és Foment del Treball, que representa i defensa els interessos de tots els empresaris en l’àmbit local, autonòmic, estatal i europeu facilita la comunicació directa de les nostres inquietuds i reivindicacions davant les Administracions.

Creieu que l’Anoia i específicament la Conca d’Òdena són un territori ben situat i comunicat per afrontar els reptes empresarials dels propers anys?

L’Anoia i específicament la Conca d’Òdena són territoris molt ben situats. Al territori, hi conflueixen diversos eixos estratègics i són una bona aposta per a la ubicació de noves empreses. Pel que fa a les infraestructures, cal consens territorial per planificar i gestionar correctament els usos del sòl urbà. Les infraestructures s’han de adequar a les necessitats de la comarca perquè no perdi pes respecte a la resta de territoris de Catalunya.

Fa anys que els representants empresarials de l’Anoia demanen una millora en les comunicacions ferroviàries, el desdoblament de carreteres i accessos, i ara, també, s’hi han d’afegir les connexions amb les zones rurals, per poder potenciar el valor del territori.

Existeixen veus molt contràries a la nostra comarca vers la possible decantació cap a les empreses logístiques en el sòl industrial disponible que hi ha al nostre territori. Pensen que ocupen molt espai i ofereixen pocs llocs de treball. Hi esteu d’acord?

Sempre i quan les empreses que s’instal·lin al territori generin ingressos, oportunitats i afegeixin valor al territori, no ens podem oposar a que vinguin. El que no podem fer és restar oportunitats i competitivitat al territori. Reivindicar i lluitar pel desenvolupament industrial no ha de contrarestar oportunitats per al territori perquè altres tipus d’activitats econòmiques es portin a terme. És fonamental cercar l’equilibri entre l’activitat econòmica i la sostenibilitat.

La integració de Fepime què aportarà a Foment? Les grans empreses que tradicionalment han tingut molt pes a la institució, perdran influència en benefici de les pimes?

De la integració de Fepime a Foment sortiran beneficiades les pimes, microempreses, autònoms, empreses familiars, ja que disposaran d’un suport instrumental més potent per fer-se escoltar. Pel que fa a les grans empreses, continuaran compartint el seu lloc a l’organització amb les Pimes com ho han fet fins ara, perquè Foment sempre ha estat la casa de tot el sector empresarial.

Un dels grans problemes de l’Anoia és la manca d’oferta de professionals en els sectors que hi ha més demanda. S’han fet moltes passes, però sembla que els joves no s’acaben d’engrescar, i això que l’atur juvenil és destacable. Quines solucions hi veieu?

La manca d’oferta de professionals a tots els sectors és una problemàtica transversal que afecta a tot Catalunya. Estem parlant de temes tan complexos com la demografia, la globalització, la necessitat d’unes condicions adequades per atreure i retenir el talent per part dels territoris i les polítiques que ho faciliten.

Cal, per tant, modernitzar el sistema d’FP tractant-lo de manera integral, vinculant-lo a les necessitats reals de qualificació de les empreses, ajustant l’oferta a la demanda, millorant el sistema d’orientació, agilitant els processos d’acreditació de competències, i dotant-lo d’una governança social que asseguri la coherència entre aquest i el funcionament del mercat de treball. És necessària una profunda reflexió sobre la governança, l’orientació i la integració del sistema, on el paper de les empreses deixi de ser testimonial.