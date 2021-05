L’Anoia es promociona a la fira internacional de turisme FITUR de Madrid

La comarca de l’Anoia, de la mà del Consell Comarcal, ha estat present a la fira internacional FITUR de Madrid. D’aquesta manera, el territori ha tingut l’ocasió de donar-se a conèixer a la fira més important del sector, que ha tingut lloc del 19 al 23 de maig.

La marca “Anoia Turisme” del Consell Comarcal de l’Anoia ha compartit espai amb altres comarques en un gran estand de Catalunya, fet que ha permès establir nous vincles i reforçar els ja existents amb entitats del territori i amb la mateixa Diputació de Barcelona.

Dani Gutiérrez, conseller de turisme, valorava molt positivament aquesta oportunitat, ja que “ha permès trobar sinergies amb altres administracions, destinacions i agents turístics públics i privats’”. D’altra banda, Gutiérrez afegeix que “ha estat tota una oportunitat per a poder explicar a la nova diputada de turisme, Abigail Garrido, el nostre projecte basat en la sostenibilitat i la promoció del slow tourism”. I és que, des d’Anoia Turisme s’està treballant per promocionar el territori com a destí sostenible, una característica molt apreciada per les famílies i els amants del patrimoni cultural i natural, de la natura, de l’esport i de la gastronomia. Un altre fet diferenciador i que Gutiérrez valora és l’aposta pel turisme accessible amb projectes com el de Can Morei, un allotjament rural de referència a nivell europeu per la seva accessibilitat.

FITUR ha tancat amb l’assistència de més de 62.000 assistents: 42.000 professionals i una estimació de més de 20.000 visites del públic general durant el cap de setmana. FITUR 2021 ha estat la primera fira internacional celebrada presencialment a Europa, fet molt valorat pel sector i que ha contribuït decididament a despertar l’optimisme de cara a aquest estiu.