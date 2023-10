L’Anoia és la comarca de Barcelona que més creix en llocs de treball

Bones notícies, que prou falta fan, per a l’economia de l’Anoia. El darrer Informe Econòmic Local de Barcelona, que cada any elabora la Diputació, ofereix en aquesta ocasió bones sensacions pel que fa a la consolidació de la recuperació econòmica que la nostra comarca va iniciar el 2021, en l’inici de veure la llum del final del túnel de la pandèmia de la covid.

L’únic punt discordant és l’atur: si bé l’Anoia ha reduït moltíssim (un 7,2%) les xifres de desocupació, el cert és que continua essent la comarca amb la taxa d’atur més elevada. Per contra, és la que està creant més llocs de treball respecte les altres comarques de la província, inclòs el Barcelonès i l’àrea metropolitana.

Evolució positiva en molts indicadors

En el cas de l’Anoia, la comarca ha tingut una evolució positiva en tots els indicadors analitzats, però presenten un comportament diferenciat respecte a la província segons l’indicador. L’atur, que cau el -7,2%, registra una de les davallades més destacades entre les comarques barcelonines, i ha estat especialment rellevant entre els homes (-10,1%) i entre les persones amb nacionalitat estrangera (-8,4%). Els grups d’edat on s’ha registrat un descens més marcat de l’atur han de 45 a 54 anys (-10,0%) i de 30 a 44 anys (-9,8%).

La taxa d’atur s’ha reduït fins a l’11,4%, però continua sent la més elevada de la província.

L’ocupació registrada resident a l’Anoia creix un 2,4% (2,6% a la província), destacant les persones amb nacionalitat estrangera (7,9%) i el grup d’edat més avançada, de 55 anys i més (6,2%). L’Anoia destaca entre totes les comarques de la província com la que més creix en llocs de treball (3,6%), especialment pel treball assalariat. L’increment més notable s’ha produït al subsector dels serveis socials amb allotjament. Mentrestant, el nombre d’empreses decau sensiblement, un -0,3%.

La construcció i els serveis tornen a pujar a la província de BCN

Al conjunt de la província, el nombre de llocs de treball va registrar un creixement interanual del 3,0% l’any 2022, dada dues dècimes superior al creixement experimentat a Catalunya (2,8%).

Aquest increment és inferior al de l’any 2021 (4,0%), però permet arribar a xifres absolutes mai observades en la sèrie disponible: 2.679.685 llocs de treball.

L’atur registrat va continuar a la baixa, amb un -4,3% el 2022, situant la taxa d’atur en el 9,3%. La població amb nacionalitat estrangera va ser la més beneficiada en l’augment de l’ocupació, però no pas en la reducció de l’atur registrat. Per edat, el grup de 45 a 54 anys va ser el que en conjunt va tenir una millor evolució en termes d’ocupació i atur.

Tots els grans sectors d’activitat van registrar el 2022 un increment del nombre de llocs de treball a la província de Barcelona, amb l’única excepció de l’agricultura (-1,6%). El sector més dinàmic va ser la construcció (3,3%) seguit dels serveis (3,0%). Entre els subsectors amb major expansió en nombre de llocs de treball destaca els serveis de tecnologies de la informació, que va guanyar més de 10.000 llocs en un any, en un context d’acceleració de la digitalització. El subsector dels serveis de menjar i begudes (restauració) va continuar recuperant-se del sotrac de les restriccions per la covid-19, i va guanyar més de 6.000 llocs de treball.

La població ocupada registrada va créixer el 2022 a totes les comarques de la província. El creixement més destacat es va donar al Barcelonès (3,2%), seguit del Bages (2,8%) i el Garraf (2,7%). Les comarques que van presentar un dinamisme més moderat van ser el Berguedà (1,4%) i Osona (1,6%).

En relació amb el nombre d’empreses, encara no s’ha arribat a recuperar les xifres anteriors a la pandèmia, però es manté un suau ritme de creixement. Durant el segon trimestre de 2023 el nombre d’empreses a la província ha crescut el 0,3% en relació al mateix període de 2022: el Lluçanès i el Barcelonès és on hi ha crescut més intensament (3,8% i 0,8% respectivament). Pel que fa als llocs de treball, de nou el Lluçanès (9,1%), el Vallès Occidental (5,9%), l’Alt Penedès (4,3%) i Osona (4,0%) mostren els creixements més elevats.

Pel que fa a les exportacions, a la província s’han vist incrementades de forma notable respecte a l’any 2022. Així, la variació anual és del 9,6%, superant els 20.000 milions d’euros en el segon trimestre de l’any (20.886,45 milions d’euros en total).