L’Anoia Cup Sâdhana Yoga 2024 se celebrarà íntegrament a Igualada

Els camps de futbol igualadins de Les Comes i de Can Masarnau es vestiran de gala aquesta Setmana Santa per gaudir de la l’Anoia Cup Sâdhana Yoga 2024. El torneig futbol comarcal arriba a la seva 22a edició que es disputarà els dies 25, 26 i 27 de març entre les 9h i les 20h. Aquest any com a novetat, i per primer cop a la seva història, es jugarà íntegrament a la ciutat d’Igualada.

Aprofitant les seus de Fàtima i de Les Comes es podrà gaudir veure un torneig que representarà a la capital de la comarca. La novetat més gran serà referent al format de la competició: per tal d’afavorir una diversitat més gran en els partits i aconseguir que l’experiència sigui completa, totes les categories comptaran amb una lligueta on tots s’enfrontaran entre ells, com a pas previ a les eliminatòries directes. També es manté la novetat de l’any passat, de realitzar les tandes de penals en format corregut.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patricia Illa, ha valorat positivament l’edició d’enguany de l’Anoia Cup, que omplirà els camps de Les Comes i Can Masarnau. “Estem orgullosos que Igualada sigui la capital del millor futbol base de la comarca”, ha comunicat la regidora. “Aquesta Setmana Santa gaudirem tant al camp de futbol de Can Masarnau com a Les Comes de més de 200 partits amb més de 600 nens i nenes” Ja hi ha vora els 40 equips inscrits al torneig, el qual està adreçat a jugadors de categories base (benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil) a més d’una forta aposta per les categories femenines, com ja fa anys que succeeix a l’Anoia Cup. El preu d’inscripció és de 160€ per equip, la qual inclou una pilota i samarretes pels equips que disputin la competició. A banda del trofeu als tres millors equips de cada categoria, també hi haurà reconeixement individuals com els de millors porters i millors jugadors del torneig.

Óscar Torres, responsable de Fesport i de l’Anoia Cup ha volgut transmetre l’agraïment a tothom que des de ja fa més de vint anys que participa al torneig: “Estem molt contents de veure com l’acollida cada any és més gran en jugadors, famílies, patrocinadors, clubs de futbol… I que l’objectiu sempre serà el poder dotar als joves de la comarca d’un torneig històric que només va veure parada la seva activitat per la covid-19.”