L’Anoia celebra el primer Consell d’Alcaldes de la legislatura

El Consell d’Alcaldes de l’Anoia, amb la presència d’alcaldes i consellers del Consell Comarcal de l’Anoia, va celebrar el primer Consell d’Alcaldes d’aquesta nova legislatura, una reunió de treball que va tenir lloc, dimecres 28 a la tarda a la Seu del Campus Motor Anoia, a Castellolí.

El president del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas, afirma l’aposta per aquest òrgan, el consell d’alcaldes i explica que la voluntat es celebrar-ne un cada dos mesos. “Ens hem de convèncer que són una eina útil, on podem compartir informació entre molts actors i tractar temes comuns i d’interès transversals. El Consell és considerat com la casa de tots els ajuntaments, per tant un lloc on reunir-se i treballar junts en qüestions que afecten la ciutadania en conjunt i els municipis de la comarca.”

La trobada va servir d’una banda perquè es presentessin l’Oficina de Transició Energètica comarcal, el seu tècnic i diverses variants de comunitats energètiques que assessora; l’Energètica, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya per al foment de la transició energètica; i l’Oficina Tècnica dels Fons Next Generation, que depèn de l’empresa TRAGSA, vinculada al Ministeri d’Hisenda, per a l’assessorament als municipis en la tramitació dels fons europeus.

D’altra banda la reunió va servir per analitzar l’esborrany del Pressupost 2024 del Consell Comarcal de l’Anoia, conèixer novetats en matèria de Noves Tecnologies i Objectius de Transparència i perquè es presentés el Pla Comarcal de les Persones Grans de l’Anoia 2024-2027.

El Consell d’Alcaldes és un òrgan consultiu i assessor del Consell Comarcal de l’Anoia que formen els alcaldes dels municipis de la comarca, siguin o no part del Ple del Consell Comarcal. Pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca.

